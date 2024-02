Bolaños defiende que lo de Tsunami no es terrorismo un día después de que los fiscales del Supremo dijeran que sí lo es

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que los disturbios por los que se investiga 'Tsunami Democràtic' no es terrorismo un día después de que la mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de lo penal del Tribunal Supremo concluyera que sí lo es y que por ello se debe investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont. Así se ha pronunciado durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso cuando el diputado del PP Miguel Tellado le ha preguntado qué entiende por terrorismo. "Si aquello no fue terrorismo, ¿entonces a qué viene el empeño de su Gobierno en incluir el terrorismo en la ley de amnistía? ¿A qué viene?", ha dicho en referencia los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional. Tellado ha planteado su pregunta tras recordarle al ministro que esta misma semana "una mayoría de fiscales" ha dicho "no a las cacicadas del Gobierno del señor Pedro Sánchez". Bolaños ha manifestado que "lo que ocurrió en 2019 en Cataluña fue grave y desde luego lo fue desde el punto de vista social, institucional, legal, pero no fue un fenómeno terrorista". En este sentido, ha preguntado al dirigente 'popular' por qué entonces el PP "no calificaba como terrorismo aquello que estaba ocurriendo en Cataluña". "Después de las elecciones del 23 de julio, ¿ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura del señor Feijóo o qué ocurre que esos partidos que hoy son terroristas en el verano no eran terroristas?", ha añadido. Al margen, el ministro ha asegurado que el PP se "avergonzará" de "relacionar el proceso independentista y el terrorismo como hoy se avergüenzan de lo que le dijeron al presidente Zapatero y al ministro Rubalcaba por acabar con ETA hace una década". ((HABRÁ AMPLIACIÓN))