Besteiro dice que Galicia está "en la misma encrucijada" que en 2005, con un gobierno del PP "acabado"

El candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que Galicia está "hoy" en la "misma encrucijada" que en el año 2005, con un gobierno del Partido Popular "acabado y agotado". Besteiro ha lanzado este mensaje durante su intervención en un mitin junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha desembarcado en la campaña gallega para arropar su candidatura a la Presidencia de la Xunta. Besteiro se ha referido de este modo al año en el que el socialista Emilio Pérez Touriño se hizo con la Presidencia de la Xunta tras décadas de gobierno del Partido Popular de Manuel Fraga. En su intervención, ha sostenido que el debate del lunes en la CRTVG permitió ver el reflejo de "lo que es el PP hoy". "Un proyecto agotado", ha afirmado para asegurar que el PP es "incapaz de trabajar por Galicia y para Galicia". Frente a un PP que "no representa los valores del futuro", ha reivindicado un "país con ambición" y ha asegurado que en 2005 Galicia ya se encontró en la misma encrucijada" con un PP "agotado". En ese momento, el gobierno liderado por Touriño, según ha indicado, "fue capaz de trasladar una coalición" con el Gobierno de España que entonces presidía el propio José Luis Rodríguez Zapatero. Precisamente, ha asegurado que quiere reeditar esa "magnifica etapa" de la historia de los gallegos y repetirla para los próximos cuatro años. "Estamos en un momento similar al de 20 años atrás. Un momento similar, igual a lo que ocurre ahora. Un agotamiento del PP y una posibilidad de que el PSOE recoja ese legado, esa Galicia y de un impulso a una Galicia mejor", ha afirmado. Todo ello, ha dicho Besteiro, de la mano también del Gobierno de España que, presidido por Sánchez, funcionará con la Xunta como una "coalición imbatible". LA MADRE DE BESTEIRO ACUDE AL MITIN Entre el millar de asistentes que han acudido este martes al Palexco ha estado la madre de Besteiro, a quien el propio candidato socialista ha saludado. En ese momento, los asistentes han ofrecido un aplauso a la mujer. Todo ello en un mitin en el que Besteiro ha apelado a las mujeres como protagonistas del cambio y en el que ha vuelto a prometer liberar la AP-9 del "secuestro" en el que la mantiene el PP. Además, entre otras propuestas, el socialista ha apostado por la creación de un Consorcio Metropolitano de Transportes para una "Coruña conectada", que de servicio a 450.000 personas. Besteiro ha lanzado estos mensajes en un mitin en el que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha llamado al PSdeG a la "remontada". "HACER REALIDAD LO DIFÍCIL" En el acto, la primera en intervenir ha sido la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ha asegurado que lo "difícil" no es "imposible" y ha recordado que al igual que ahora pronostican las encuestas sobre la candidatura de Besteiro, ella también partía de la tercera posición y "gobierna" la ciudad. "Tenemos que hacer que lo difícil sea realidad", ha sostenido para apostar por lograr a partir del 18F una Galicia "puntera", con oportunidades para todas, en la que se pueda tener una cita para ir al médico de cabecera sin lista de espera. Rey ha defendido que el PSdeG "cuenta con el mejor candidato" y contará con el "mejor" presidente a partir del próximo día 18F y ha apelado a los presentes a "hablar con la gente" y "convencerla" al igual que en el pasado 23J para decir que "tienen que apostar por el PSdeG" para decirle a Rueda "vas a caer" y el Partido Socialista "Desta Vai". Por su parte, el jefe de filas del PSdeG, Valentín González Formoso, ha asegurado que Rueda está "tan preocupado" por el "impuesto de sucesiones", como a su juicio se vio en el debate", porque "llegó a la Xunta por una herencia ilegítima". Formoso también se ha dirigido a los asistentes para pedirles que salgan a las calles para mirar por el "futuro" de Galicia y ha diferenciado al PSOE de partidos que "se enrocan en cuestiones identitarias". "Estamos para solucionarle la vida a la gente, no para complicársela", ha dicho. Además, la cabeza de lista por la provincia, Patricia Iglesias, que se estrena en la política gallega en esta campaña, ha reivindicado la historia del PSOE para asegurar que "estuvo siempre en la solución de los problemas". Además, se ha mostrado convencida de que con Besteiro el cambio será posible.