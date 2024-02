Ana Pontón se compromete a defender el rural con precios "justos" para productores y con menos burocracia

La candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, se ha comprometido este miércoles en Ourense a "defender el rural de todas aquellas medidas que se tomen en contra de los productores gallegos, en Madrid o en Bruselas". También a "garantizar precios justos y reducir burocracia". "Estamos hablando de explotaciones en el sector agroganadero, no de gestorías", ha argumentado en el mitin organizado en Ourense. La nacionalista ha recordado que el Bloque "siempre ha estado al lado del rural, defendiendo sus intereses contra las políticas de la Unión Europea que limitaban la capacidad gallega de producción". "Y hacíamos esa defensa en solitario, cuando cuestionar las políticas de la PAC era poco menos que anatema (...). El tiempo nos dio la razón también en esto", ha apuntado. "No es normal que la gente del rural haga el trabajo duro y llene la nevera de nuestras casas con alimentos de calidad, pero sean otros los que se queden con los beneficios", ha censurado Pontón, que ha tachado de "inaceptable" que tengan que trabajar "por debajo de los costes y perdiendo dinero", mientras los precios de los alimentos están "disparados". Considera que, "frente al abandono del PP", el BNG ya ha demostrado "tener un proyecto sólido y solvente para el medio rural" y ha puesto como ejemplo algunas de las medidas impulsadas por el bipartito. Entre ellas, el banco de tierras "como instrumento para ampliar la base productiva de las explotaciones agrarias" frente a un PP que "copió mal" la iniciativa y que "puso grandes polígonos forestales en manos de fondos de inversión que solo quieren especular con la tierra". En esta misma línea, ha defendido la iniciativa nacionalista para garantizar precios justos con contratos homologados, "una medida suprimida por el PP". "Pero vamos a volver a ponerlos en marcha para que los productores de carne o de patata en Ourense y en el conjunto del país puedan tener precios justos y no tengan que trabajar por debajo de costes", ha comprometido. A este respecto, ha avanzado que si llegan a la presidencia de la Xunta acabarán con la burocracia que "solo sirve para poner atrancos y para sobrecargar a la gente del rural", una reclamación "compartida" con el sector agroganadero. DEBATE DE TVE Por otra parte, Pontón también ha aprovechado su intervención en Ourense para pedirle al candidato del PP, Alfonso Rueda, que "deje de esconderse" y acuda, no solo al debate de TVE, sino que acepte también un cara a cara con ella, "lo mínimo en democracia, tal y como demostraron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en las pasadas elecciones estatales". "Resulta incomprensible que alguien que se presenta a unas elecciones renuncie a defender su proyecto en los debates o a mantener un cara a cara con la líder de la oposición", ha señalado Pontón, que se ha preguntado si el PP "quiere esconder a su candidato". "Quizás el problema que tiene el candidato del PP es que no tiene ni programa, ni ideas que contrastar y por eso prefiere esconderse", ha señalado la nacionalista, destacando además que cuando alguien se presenta a unas elecciones está "en la obligación" de "dar la cara ante la ciudadanía porque debatir no es un derecho de los candidatos, es un derecho de los ciudadanos". Ana Pontón ha concluido destacando que Galicia necesita "un gobierno y una presidenta que aporte soluciones para dejar atrás los 15 años de nefasto legado que deja el PP". Para ello, ha apelado a una movilización "masiva" que permita "poner en marcha el mejor gobierno de todos los tiempos concentrando el voto de cambio en el BNG". "Si queremos resultados diferentes, tenemos que apostar por algo diferente", ha animado, presentándose además a sí misma como "la candidata de esa mayoría social que quiere cambio y un futuro mejor". "No importa qué papeleta escogiesen en otras elecciones porque hay muchas maneras de sentirse gallego o gallega y todas son necesarias para poner en marcha una nueva Galicia (...). Soy la candidata de todas las personas que quieren cambio y que saben que la manera de conseguirlo es apostando por el BNG", ha concluido.