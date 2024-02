Almeida espera que el fiscal general no cometa "la cacicada de ignorar" el criterio de fiscales del TS

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, espera que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no cometa "la cacicada de ignorar" el criterio de los fiscales del Tribunal Supremo. Así lo ha valorado este miércoles ante los periodistas, después de que la mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de lo penal del Tribunal Supremo (TS) haya decidido tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo, al considerar que se debe investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic. "Yo creo que es muy contundente, el resultado 12-3 admite pocas dudas que los fiscales del Tribunal Supremo ven que debe ser juzgado por un delito de terrorismo", ha afirmado al alcalde, en referencia al líder de Junts y expresidente de la Generalitat. Así, Martínez-Almeida ha defendido que el fiscal general del Estado "no sirve al Gobierno de España ni a los fines políticos del Gobierno" sino "al interés general", que asegura que se ve reflejado en la junta de fiscales. "Que no lo entienda el fiscal general del estado como un menosprecio. Tienen bastante más experiencia y conocimiento que el que tiene él como fiscal, por tanto, convendría que se dejara aconsejar por aquellos que son más veteranos y que tienen más y mejores conocimientos", ha espetado. Por tanto, considera que el fiscal no debe "ponerse al servicio" de Sánchez y sus intereses, sino asumir el criterio de los fiscales y su "resultado aplastante". "Si el fiscal general del Estado lo ignora, como todo parece que lo va a ignorar, lo único que hace es ahondar en el descrédito y en la falta de credibilidad de una institución fundamental en España como es la Fiscalía", ha censurado.