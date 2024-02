Tellado dice que Sánchez cae en el "contorsionismo legal" para "beneficiar" a Puigdemont ante la "alarma" de la UE

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este martes presidente Pedro Sánchez de caer en la "burla" y en un "ejercicio de contorsionismo legal" al ofrecer la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para beneficiar a Carles Puigdemont, un movimiento que achaca a que en la Unión Europea "han saltado todas las alarmas" con la Ley de Amnistía y que el Gobierno no quiere "hacer la mudanza de La Moncloa". Ante el hecho que esa reforma legal busque acortar los plazos de la instrucción judicial como aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, ha resaltado que ahora no se plantea "para mejorar el funcionamiento de la Justicia" sino para "beneficiar a personas con nombres y apellidos y que puedan escapar de la Justicia". En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha afirmado que la Ley de Amnistía es "injusta, cobarde e inconstitucional", al "contrario de lo que repite machaconamente el presidente del Gobierno". A su entender, esa norma solo "obedece a un trueque" entre Sánchez y Junts, que es el "trueque de impunidad a cambio de siete votos para una investidura y para continuar al frente del Gobierno. Tellado ha resaltado que Europa y sus instituciones "están preocupadas con la impunidad y el ataque al Estado de Derecho que supone esta ley" y "la exoneración de delitos muy graves como es el terrorismo", así como "por las conexiones cada día más acreditadas del independentismo catalán con la Rusia de Putin". "El propio Sánchez sabe que en Europa han saltado todas las alarmas ante la aprobación de esta ley y por eso están buscando soluciones imaginativas para que no sea tumbada en Bruselas", ha proclamado. "NO CONOCEN LÍMITES A LA HORA DE RETORCER LA LEY" En ese contexto, ha enmarcado Tellado la propuesta que ha lanzado Sánchez abriendo la puerta a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, a su juicio, no es más que "un ejercicio de contorsionismo legal". En su opinión, "no conocen límites a la hora de retorcer y abusar de la ley para contentar a sus socios". "Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la prueba de que el Gobierno es plenamente consciente de que la amnistía que quiere Puigdemont es incompatible con el derecho comunitario, aunque repitan lo contrario, y de la dificultad de que los independentistas escapen de las condenas por terrorismo y por traición", ha dicho. Tellado ha resaltado que ante esa "realidad" necesitan "buscar fórmulas imaginativas" como esa reforma de la LeCrim. A su entender, Pedro Sánchez "está frustrado por su incapacidad de controlar a los jueces y pretende llegar hasta donde sea necesario para blindar su legislatura". ¿EL PP APOYARÍA VOLVER A LA REFORMA QUE HIZO RAJOY EN 2015? Al ser preguntado expresamente si el PP apoyaría esa modificación de la LeCrim, que sería volver a la reforma que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015, Tellado ha rechazado esa posibilidad alegando que la reforma no se plantea "para mejorar el funcionamiento de la Justicia, sino para beneficiar a personas con nombres y apellidos y que puedan escapar de la Justicia". Tras señalar que esta reforma "fue tremendamente cuestionada desde el Partido Socialista", el dirigente del PP ha recalcado que se trata de "una burla en toda regla por parte de Pedro Sánchez, que está muy necesitado de soluciones que ofrecer a sus socios independentistas para no tener que hacer la mudanza de la Moncloa". Tellado ha insistido en que no es una reforma para "mejorar el funcionamiento de la Justicia", "acortando los tiempos de las instrucciones de los casos, sino que se hace simplemente para beneficiar a personas con nombres y apellidos para que puedan escapar del control de la justicia". "Se plantea como una solución a su problema, que es lo que nos encontramos habitualmente del Gobierno de Sánchez desde que el que manda no está en España sino que está en Waterloo y se llama Puigdemont", ha enfatizado. PIDE A ARMENGOL LLAMAR AL ORDEN TRAS LOS "ATAQUES A JUECES" Asimismo, el portavoz del Grupo Popular ha saludado que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya aprobado una nueva declaración institucional "por unanimidad" en la que exige a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que "frene los ataques a los jueces" desde la tribuna del Congreso. Tellado ha recriminado a Armengol que no haga uso de las prerrogativas que le da el Reglamento del Congreso para "impedir esos ataques", haciendo una "dejación de funciones sin precedentes" al no llamar al orden como fija el artículo 103 del Reglamento. Por eso, ha informado de que le ha propuesto en la reunión de la Junta de Portavoces que, "o aplica el artículo 103 del Reglamento o que en la próxima modificación del texto proponga eliminarlo", ya que "renuncia a moderar" y "arbitrar los debates". UN GOBIERNO "A LA FUGA" ANTE LA PRIMERA SESIÓN DE CONTROL Además, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que, tras un "mes de enero atípico", Pedro Sánchez volverá al Congreso después de haber sido "humillado la semana pasada" por Junts con la Ley de Amnistía. "Huyó del Pleno ridiculizado tras comprobar que Junts ni está por la gobernabilidad de España ni por integrarse en el juego democrático de nuestro país. Junts solo quiere una amnistía premium a la medida del señor Carles Puigdemont y Sánchez está dispuesto a dárselo", ha indicado. Tellado se ha quejado de la ausencia de algunos ministros de esta primera sesión de control de enero y ha dicho que tienen un Gobierno "a la fuga", que "huye de dar cuenta en la sede de la soberanía nacional y que "escapa de esta Cámara para no rendir cuentas" ante el conjunto de la ciudadanía. Aunque ha insistido en que están "ante un Gobierno a la fuga", ha indicado que "afortunadamente los artífices de la ley de amnistía" sí que acudirán al Pleno del Congreso de este miércoles: Pedro Sánchez y Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia. "Sánchez es el ideólogo de la ley y Bolaños el albañil encargado de mancharse las manos en el proceso", ha apostillado.