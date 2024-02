Sumar pide quitar al Congreso la coletilla "de los diputados" y hablar oficialmente de Consejo de Ministras y Ministros

Sumar ha registrado en la Cámara Baja una proposición no de ley por la que pide al Gobierno que realice todos los trámites necesarios para quitar al Congreso la coletilla "de los diputados", que se pase a denominar oficialmente al Consejo de Ministros, 'Consejo de Ministras y Ministros' y que se acometan cambios similares en otros órganos de la Administración en aras de la igualdad de género. "Es el momento de proponer cambiar la denominación de las instituciones y órganos que, desde el punto de vista del lenguaje inclusivo y no sexista, siguen invisibilizando la presencia de las mujeres mediante el uso exclusivo del masculino en sus nombres oficiales", argumentan en una iniciativa que someterán a debate en la Comisión Constitucional. En el texto, recogido por Europa Press, el grupo parlamentario que capitanea Íñigo Errejón subraya que las instituciones del Estado tienen que llevar adelante estas modificaciones "no sólo en cumplimiento de su propia normativa y objetivos establecidos en sus planes y estrategias, sino también por la capacidad ejemplarizante que tienen frente a la sociedad". En concreto, citan la Ley de Igualdad de 2007, que establece como uno de los criterios generales de actuación de los poderes públicos "la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas". También recuerdan que el III Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado, que data de 2021, recoge entre sus objetivos el fomento del uso no sexista del lenguaje en el ámbito administrativo y, en el plano parlamentario, recalcan que I Plan de Igualdad de las Cortes Generales aprobado, de 2020, también aboga por el lenguaje inclusivo porque "permite visibilizar a las mujeres y detectar y evitar cualquier uso discriminatorio o excluyente del lenguaje". EL CONGRESO YA APOYÓ CAMBIAR SU NOMBRE EN 2018 Por todo ello, el socio minoritario del Gobierno de coalición solicita tomar medidas para cambiar el nombre, no sólo al Congreso y al Consejo de Ministros, sino también a la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios para que se llame "de Secretarías de Estado y Subsecretarías". En general, pretenden que la Cámara inste al Ejecutivo a "realizar las modificaciones pertinentes en las denominaciones de los demás órganos de dirección de la Administración General del Estado para que utilicen fórmulas inclusivas y no sexistas". En 2018 la Comisión de Igualdad del Congreso aprobó, pese al voto en contra de PP y Ciudadanos, una iniciativa de Compromís en la que se promovía un cambio de denominación del Congreso en la misma línea que la propuesta ahora por Sumar.