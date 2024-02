Rueda defiende su gestión y promete bajar más tributos frente a una oposición que cuestiona sus datos

Fiscalidad, Alcoa, la política energética, el desempleo y la emigración, además de la gestión de la AP-9, han sido algunos de los asuntos que han centrado un bloque económico del debate de la TVG en el que el presidente de la Xunta y aspirante del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, se ha centrado en defender la gestión de una Galicia que "funciona", mientras sus rivales han cuestionado sus datos y modelo. Ana Pontón (BNG), José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), Marta Lois (Sumar) e Isabel Faraldo (Podemos) han cuestionado de forma unánime el modelo de gestión del PPdeG en la Xunta y han introducido distintos temas en un bloque que Rueda inició con un anuncio: si sigue en San Caetano, ampliará la bonificación del Impuesto de Sucesiones para los familiares "colaterales", los que heredan de hermanos, tíos, sobrinos, suegros y cuñados, entre otros parientes. Pontón, crítica con la política fiscal de los populares, ha replicado a Rueda con datos sobre desempleo y emigración. "Si Galicia funciona, ¿por qué estamos perdiendo miles de empleos en industria o empleo", ha aseverado, antes de prometer presidir un Gobierno que "no se conforme con datos tramposos", así como impulsar un plan de fomento de tecnología e innovación, y un pacto por la ciencia y la innovación. "No queremos competir con bajos salarios, sino por captar talento", ha sentenciado. La aspirante de Sumar se ha mostrado crítica con la política fiscal popular, mientras que Rueda se ha reafirmado en que le parece "muy grave y peligroso" eliminar las bonificaciones al Impuesto de Sucesiones, asegurando que lo ha prometido Sumar. Al tiempo, ha sacado una de las ideas fuerza de los populares ya desde la precampaña: la condonación de la deuda a Cataluña. "Cada gallego tendrá que pagar 400 euros para cumplir ese pacto", ha recalcado, para ser respondido posteriormente por Besteiro, quien ha afirmado que él quiere que a Galicia le condonen la deuda igual que a Cataluña, y ha instado a Rueda a aclarar si aceptará que la comunidad se beneficie de esta medida o no. En el apartado de críticas contra el Gobierno, el líder del PPdeG ha censurado la gestión de los fondos Next Generation, al acusar al Ministerio de haberlos "metido en un cajón". "Parece que no es usted quien gobierna Galicia", le ha espetado Pontón, interrumpiéndole. LOIS Y BESTEIRO AGITAN MEDIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL Más allá, además de proponer una reforma de Sogama, Lois ha reivindicado las medidas realizadas por la líder de su formación, Yolanda Díaz, al frente del Ministerio de Trabajo; mientras que el socialista José Ramón Gómez Besteiro ha remarcado también pasos del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez. Por ejemplo, el dirigente socialista ha recordado que este mismo martes se aprobará la subida del salario mínimo interprofesional. También ha advertido a Rueda que hay que "gestionar mejor" y le ha afeado que los populares siempre se escuden en "echar las culpas a los demás". Pontón, quien ha confrontado directamente con Rueda en varias ocasiones e incluso se ofreció a sentarse con el presidente gallego mañana mismo para contrastar las cifras económicas --"ponga sitio y hora", ha retado--, ha introducido en el debate la transferencia de la AP-9. De hecho, ha afirmado que, si es presidenta, su primera reclamación a Sánchez será "el rescate y la gratuidad de la AP-9". Rueda ha puesto en duda su capacidad para cumplir sus compromisos, mientras que la nacionalista, una vez más, se le ha encarado y le ha dicho: "Hasta el 75% de rebaja de los peajes, ¿qué ha conseguido usted?" En un bloque posterior, Besteiro ha afirmado que con él estará garantizado "la gratuidad" de la AP-9 y la AP-53, mientras que reivindicaba que con el Gobierno central "hay que dialogar". ALCOA Y POLÍTICA ENERGÉTICA Por su parte, Isabel Faraldo ha puesto el foco en la situación de Alcoa, en San Cibrao, en Cervo (Lugo), y se ha dirigido tanto a Rueda como a Besteiro para buscar un compromiso ante las cámaras encaminado a "hacer todo lo posible por salvar" la factoría. Al respecto, ha defendido que "solo hay una solución: la intervención pública". En materia de política energética, la candidata de Podemos ha prometido el impulso de una gran empresa pública energética, además de una tarjeta bono que valga para diversos medios de transporte como trenes, buses y taxis. También Ana Pontón, quien se comprometió a "acabar con las puertas giratorias" --ha citado como ejemplo el caso de la exconselleira Beatriz Mato y su paso a Greenalia--, ha afirmado que si gobierna "sacará la silla que tienen las eléctricas en el Consello de la Xunta". "Eólica sí, pero no así. Hay que ponerla al servicio de la sociedad", ha zanjado.