PSOE, PP, Sumar y Vox se cruzan reproches en el Congreso sobre la AP 9 y el vehículo eléctrico

El PSOE, el PP, Sumar y el BNG han aprovechado el Pleno de este martes en el Congreso, el único antes de las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, para trasladar al hemiciclo su agenda de campaña e intercambiarse reproches en torno a sendas iniciativas del Grupo Popular y del Socialista sobre la AP9 y el fomento al vehículo eléctrico, respectivamente. Viendo el debate centrado en la campaña electoral gallega, las demás formaciones han optado por no intervenir o limitarse a anunciar su abstención. En concreto, desde el PP, a través del diputado Celso Luis Delgado, han instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a poner en marcha de modo "urgente" un plan integral de conservación y mantenimiento tanto de las carreteras nacionales en Galicia, como de su sistema ferroviario, al considerar que el Gobierno de coalición lleva años "marginando" a esta comunidad, y han reclamado el traspaso de la AP9 a la Xunta. Ante esto, en nombre del PSOE, la diputada Margarita Martín ha reprochado al PP que no tengan "vergüenza" viniendo a hablar de cosas como la gratuidad de la AP9 cuando llevan más de 25 años prorrogando concesiones. "Este gobierno lo que ha hecho ha sido promover descuentos históricos", ha defendido. En la misma línea se ha expresado la diputada de Sumar, Verónica Martínez, quien ha acusado al PP de ser "hipócritas" trayendo al Congreso una "farsa electoralista" porque no les ha importado "nunca" las necesidades de la ciudadanía gallega. Desde el BNG opinan que los 'populares' van camino de perder la mayoría absoluta y tienen que venir al Congreso a reclamar cuestiones que nunca han reclamado. "¿Díganme ustedes cuándo el gobierno gallego del PP habló de cercanías ferroviarias?", ha ironizado el diputado del BNG, Nestor Rego, y le ha pedido a la bancada 'popular' menos electoralismo y más trabajar por Galicia. De su lado, la diputada de Vox Patricia Rueda ha reprochado tanto al PP como al PSOE que ahora que están en plena campaña para las elecciones gallegas "vayan a arreglar todo". "Los gallegos llevan décadas esperando", ha reprochado al tiempo que ha considerado que "debería darles vergüenza". EL FUTURO ESTÁ EN EL VEHÍCULO EL ELÉCTRICO En lo que respecta a la propuesta presentada por el PSOE, el diputado David Regades, ha planteado la automoción como sector estratégico de la comunidad autónoma, en concreto, apostando por un modelo más sostenible a través de los vehículos eléctricos. Ya que, en palabras de Regades, es donde se encuentra el "futuro de muchas familias". Ante esto, el diputado del PP Francisco José Conde les ha reprochado que no hagan "ni la más mínima autocrítica" cuando lo que han hecho ha sido cambiar de opinión y diseñar convocatorias con criterios que ni las propias empresas podían cumplir. "Sean un poco rigurosos", ha pedido. Por su parte, tanto Sumar como BNG han reprochado al PSOE que traigan al pleno una propuesta tan "genérica". El diputado del BNG, Nestor Rego, ha reprochado a los socialistas la falta un "compromiso firme", mientras que desde Sumar, el diputado Manuel Lago les ha advertido de la necesidad de una mayor formación y una infraestructura para el conocimiento que "no se puede improvisar" sino que debe ser el resultado de "años de trabajo". Desde Podemos, se han limitado a reclamar al PSOE que sean "más verdes" pero no por ello "más austeras" porque lo que hay que hacer es "proteger a todo el mundo". "Estamos de acuerdo en que necesitamos una transición justa, pero para ello necesitamos hechos y leyes, porque la verdad que con PNL poco se soluciona", ha advertido la diputada Noemí Santana. EL RESTO DE GRUPOS SE ABSTIENEN DE LA CUESTIÓN GALLEGA Entre tanto reproche, algunas formaciones han optado por o bien no participar en el debate, o simplemente limitarse a anunciar su voto por considerar ambas propuestas muy enmarcadas en el ámbito gallego. Es el caso del PNV, que durante ambos debates han anunciado su abstención sin entrar en el cruce de reproches. Mientras que desde ERC han aprovechado el debate de la propuesta socialista para reprochar al Ejecutivo que "impongan sus criterios desde un despacho en Madrid".