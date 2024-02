Podemos y eurodiputados ligados a IU, Sumar y BNG piden a la organización de Eurovisión excluir a Israel

Los parlamentarios de Podemos en el Congreso junto a los eurodiputados Idoia Villanueva, Esther Sanz (ambas de la formación morada), Manu Pineda (IU), Ana Miranda (BNG), Miguel Urbán (Anticapitalistas) Javier Nart (exmiembro de Ciudadanos) y María Eugenia Rodríguez Palop, que forma parte del grupo ejecutivo de Sumar, han suscrito una carta donde piden a la organización de Eurovisión que opte por excluir a Israel de la presente edición del festival musical. La líder de Podemos, Ione Belarra, figura entre los firmantes de esta misiva dirigida al director general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Noel Curran, junto a la eurodiputada morada Idoia Villanueva y sus compañeros dentro del Grupo Mixto en el Congreso: Javier Sánchez Serna, Noemí Santana y Martina Velarde. Junto a ellos figuran una veintena de eurodiputados donde inscritos mayoritariamente en el grupo 'The Left', aunque también con representantes de otras adscripciones como los Verdes, 'Renew' y 'S&D'. Podemos detalla que ha impulsado esta misiva y el texto incide en que Israel está llevando a cabo un "asedio" contra Gaza y un "genocidio" a la población palestina, por lo que manifiesta su profundo rechazo al concurso de Israel en Eurovisión. "Estos crímenes son un paso más en la ofensiva de Israel contra Palestina, continuando con la ocupación que dura ya 77 años y al régimen de apartheid y bloqueo de su territorio", incide la misiva que recuerda que la Corte Internacional de Justicia ya está investigando al respecto. "MUCHAS VOCES" PIDEN LA SALIDA DE ISRAEL Luego, ahonda que son "muchas las voces" que han pedido a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para que se excluya a Israel de Eurovisión en la edición de este año que se celebra en la ciudad sueca de Malmö, al considerar que "su participación blanquea a un régimen que está ejecutando una limpieza étnica en Palestina". También agregan que en 2022 sí se vetó a Rusia del concurso en respuesta de su invasión de Ucrania mientras que en 2019 se sancionó a Islandia por mostrar sus representantes una bandera palestina cuando el festival se realizó en la ciudad israelí de Tel Aviv. Los eurodiputados junto a los parlamentarios de Podemos añaden que la participación de Israel confronta con los valores que defiende la UER, por lo que expresan su "profundo rechazo al blanqueamiento que la entidad está realizando de la participación del régimen de apartheid y genocida de Israel". De esta forma, demandan a la organización de Eurovisión que sea "coherente" y aplique el "mismo rasero" reconsiderando su decisión de permitir a Israel esté en Eurovisión. "La UER debe cumplir con su deber como ente público, defender el derecho a la información y garantizar el respeto de los Derechos Humanos. No puede seguir blanqueando a un estado genocida como Israel que en cuatro meses ha asesinado a más de 26.000 personas en Gaza", ha afirmado Idoia Villanueva en declaraciones remitidas a los medios. Desde la semana pasada Podemos ha llamado al boicot del festival de Eurovisión al rechazar el veto a Israel y ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para que el Gobierno, mediante el Ministerio de Exteriores, y RTVE promuevan la expulsión de este país. Ayer el portavoz de Sumar y titular de Cultura, Ernest Urtasun, no avanzó la posición de su formación la iniciativa de Podemos en el Congreso y recalcó que cuando reciban el texto de los morados, lo analizarán y valorarán.