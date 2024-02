Podemos pide a Ministerio de Cultura y Ayuso que impidan que la colección de moneda andalusí Tonegawa "salga de España"

La secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, ha instado este martes al Ministerio de Cultura y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "a poner todos los medios a su alcance para evitar que la mayor colección de moneda andalusí de la historia (conocida como Colección Tonegawa) salga de España". Así se ha manifestado Velarde en un comunicado, donde ha anunciado el registro, en cuanto ha tenido conocimiento de la subasta, de varias preguntas parlamentarias dirigidas al titular de Cultura con el objetivo de impedir, en última instancia, "que la colección salga de España y se pierda un patrimonio histórico y cultural inigualable". De este modo, Velarde pregunta a Cultura si ha considerado disponer medidas urgentes para evitar dicho "expolio" y, dado que no ha sido declarada inexportable ni calificada como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid, si el Ministerio tiene la intención de instar al Gobierno autonómico --que tiene la competencia-- a calificar la colección de Bien de Interés Cultural para "proporcionar un nivel de protección" para "asegurar la conservación del este patrimonio cultural". En opinión de los expertos, dicha colección numismática, compuesta por 2.000 monedas, 200 de ellas de oro, es la mejor de nuestro país y "no tiene parangón en el mundo", según Velarde. La colección engloba todos los períodos que componen la historia numismática de Al-Andalus, desde el Emirato, el Califato, los reinos Taifa y también los períodos almohade y almorávide. Ante esto, para la líder de Podemos ha indicado que "sería un insulto a nuestra historia, una torpeza absoluta y una pérdida irremediable" consentir que esa colección no esté protegida debidamente y que termine fuera de España.