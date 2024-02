Ni Rueda ni ningún representante del PP irá al debate en TVE, que lo celebrará con Pontón (BNG) y Besteiro (PSdeG)

El PPdeG no participará, ni con su candidato, Alfonso Rueda, ni con un representante, en el debate electoral a tres que planteaba Radiotelevisión Española (RTVE) para el miércoles 14 de febrero. Pese a ello, el ente público mantendrá esta cita en la que sí participarán los aspirantes del BNG, Ana Pontón, y del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Según fuentes de RTVE consultadas por Europa Press, los populares gallegos ya les han confirmado que no acudirán a esta contienda dialéctica, la segunda que había planteada entre candidatos después de la del pasado lunes en la Televisión de Galicia (TVG). El PPdeG se había abierto a participar en el debate de la corporación pública estatal, aunque con una persona alternativa al también presidente de la Xunta. Su secretaria general, Paula Prado, llegó a afirmar que irían "a todos" los debates a los que fuesen convocados. Este martes, después de la cita del lunes en la TVG, Alfonso Rueda, cerraba la puerta a Radiotelevisión Española al reafirmarse en que, de participar en otra cita de esta índole, tendría que ser un 'cara a cara' en el que sus rivales --a quien agrupa como un "multipartito"-- se pusiesen de acuerdo a enviar a un oponente. De esta forma, fuentes de RTVE consultadas por Europa Press ratifican que el PPdeG les confirmó que no irá ni Rueda ni otro representante del partido, emulando la estrategia del líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en la campaña de las generales de 2023. Además, tras la negativa de los populares, consultaron a BNG y PSdeG si estarían dispuestos a acudir igualmente y la respuesta fue que sí. Por tanto, RTVE recalca que, salvo cambio de postura del PPdeG en próximos días, el debate del día 14 se mantendrá con la participación de Pontón y Besteiro, los dos candidatos de la oposición representada en el Parlamento de Galicia.