Mazón dice que "la opinión personal" de Barrera sobre 'Orgull de Comunitat' "no es la posición de la Generalitat"

El 'president', Carlos Mazón, se ha mostrado "encantado" de haber presentado la marca 'Orgull de Comunitat' para la inclusión del colectivo LGTBI y ha enmarcado las críticas expresadas por e vicepresidente, Vicente Barrera, en una "opinión personal" que "no es la posición del gobierno de la Generalitat ni lo que va a hacer la Generalitat". "Tal cual, tal y como suena". Así lo ha asegurado el presidente valenciano, el 'popular' Carlos Mazón, al ser preguntado por los medios por las declaraciones del vicepresidente segundo, Vicente Barrera, de Vox, en la que ha anunciado que los consellers del partido de Abascal se desmarcan de esta campaña de la Generalitat al considerar que en la Comunitat no hay problema de discriminación y que se está comprando "el marco ideológico de la izquierda". Al respecto, Mazón ha aseverado: "Es una discrepancia, evidentemente que lo es, no tenemos ningún punto en común en esta cuestión". Y ha defendido que desde la Vicepresidencia de Servicios Sociales y de Igualdad --que dirige Susana Camarero (PP)-- "tenemos la Dirección General de Diversidad con todo el convencimiento, con toda la realidad que merece esta atención". "Forma parte del marco de las competencias de la propia Vicepresidencia y lo vamos a hacer y estoy encantado de haber presentado la marca 'Orgull de Comunitat' precisamente en el marco del Benidorm Fest, que me pareció, además, una situación muy alegre y muy positiva para ponerlo en marcha", ha recalcado. El jefe del Consell ha apuntado que respeta "la opinión personal" de Barrera, con quien, según ha dicho, ya había hablado sobre esta cuestión. "Él tiene otro punto de vista, yo lo respeto pero no es la posición del Gobierno de la Generalitat ni de la gestión de la Generalitat ni de lo que va a hacer la Generalitat de Valenciana. Tal cual, tal y como suena", ha zanjado. Cuando se le ha planteado que Barrera forma parte del Consell, Mazón ha respondido que, "por supuesto", pero que "vierte una opinión personal que no comparte ni la mayoría del gobierno ni lo que vamos a hacer, que es desarrollarlo sin ningún género de duda". Asimismo, ha considerado que "la lealtad está en decirnos la verdad, la lealtad está en reconocer que somos partidos distintos y la lealtad está en manifestar si tienes alguna discrepancia y luego sumarte a lo que haga la mayoría". "Nosotros vamos a poner en marcha esta campaña y contamos con la lealtad. La lealtad es no engañarnos, la lealtad es decirnos las cosas a la cara y también la lealtad está en centrarnos y en echarle mucho más tiempo en lo que sí que estamos haciendo bien, en lo que sí que estamos haciendo conjuntamente. Opiniones personales al margen que demuestran que somos partidos distintos y yo me siento muy orgulloso de ser del Partido Popular", ha finalizado. También ha sido preguntada por el tema, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, la portavoz, Ruth Merino, quien ha subrayado que "por supuesto" que 'Orgull de Comunitat' sigue adelante y ha defendido que "podemos sentirnos orgullosos de la diversidad" que hay en la Comunitat Valenciana. Merino ha contextualizado la posición de Barrera y los otros dos consellers de Vox en "una opinión que no es la del Consell" y ha asegurado que no tiene "nada más que añadir", además de señalar que "a lo mejor le faltaba información completa" porque las consellerias toman "muchísimas decisiones". MERINO: "ACCIÓN DEL GOBIERNO SIGUE SIENDO ÚNICA" "La acción del gobierno sigue siendo única, compartimos los pasos que se está dando", ha subrayado, para garantizar que "todo se debate de forma tranquila y respetuosa" y "todas las decisiones" son "compartidas" y se adoptan por el "consenso de todos, independientemente de que pueda haber una opinión discrepante". En esta línea, preguntada por si las relaciones entre PPCV y Vox están en un mal momento, ha aseverado: "Nada más lejos de la realidad". La también consellera de Hacienda ha asegurado que no había escuchado las declaraciones de Barrera y que, a su juicio, los socios de gobierno comparten "el respeto a la igualdad", por lo que no le "inquieta" esta discrepancia. "Total normalidad, sin rupturas de ningún tipo", ha insistido, para recordar que en las dos últimas legislaturas de gobierno del Botànic hubo "muchísimas" diferencias. Por todo ello, ha sostenido que la postura marcada por los consellers de Vox "entra dentro de la voluntad del partido de hacerlo público" y que eso "no quita para que se sigan hablando las cosas".