Marlaska respalda cambiar la LeCrim para aprobar la amnistía: "No se puede mantener permanentemente el estatus imputado"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado este martes reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para acotar la instrucción de los jueces y que Junts acepte aprobar la ley de amnistía porque, según ha dicho, "no se puede mantener permanentemente el estatus de imputado o investigado". "Tenemos que tener en cuenta que tampoco se puede mantener permanentemente el estatus de una persona como imputado o como investigado si la investigación no avanza o se valora que ya está razonablemente concluida", ha señalado Grande-Marlaska durante unas jornadas organizadas en Madrid por UGT sobre 'Igualdad y diversidad en empresas de seguridad'. El ministro y exjuez de la Audiencia Nacional ha respaldado de esta forma el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para estudiar una modificación de la LeCrim como parte de la negociación para convencer al partido de Carles Puigdemont y que vote a favor de la ley de amnistía, que beneficiará a los implicados en el proceso independentista. Grande-Marlaska ha dicho que este debate sobre la LeCrim "no es algo nuevo", ya que en 2015 hubo una modificación del artículo 324, de ahí que se haya mostrado partidario de "trabajar y reflexionar sobre modificaciones" en dicha norma, siempre que sea "en consonancia con la tutela judicial efectiva y con una valoración adecuada".