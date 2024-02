La izquierda afea las "cero competencias" a un Rueda que avisa del riesgo de importar el "barullo" a Galicia

Los candidatos de la izquierda han coincidido este lunes al afear las "cero competencias" conseguidas por el Partido Popular en sus 15 años de gobierno en Galicia al presidente de la Xunta y aspirante a la reelección, Alfonso Rueda, quien ha alertado del riesgo de importar a Galicia el "barullo" del Estado. El encargado de abrir el tercero de los bloques del debate de la CRTVG, centrado en el modelo institucional, ha sido el aspirante socialista, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha considerado necesario que el gobierno saliente del 18F permita a la Xunta reconciliarse con el mundo municipal tras una gestión del PP caracterizada, en su opinión por "poner palos en las ruedas" y atacar al Estado. Besteiro, que ha criticado que los populares se comprometan ahora a lograr para la comunidad las mismas competencias que ya prometían en el 2009, cuando llegaron a San Cateano, se ha reivindicado como un político con "influencia" en el Gobierno para conseguir inversiones y traspasos para Galicia. En esta línea, la líder del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que "como presidenta" iniciará tras los comicios la "mayor fase de autogobierno" de Galicia después de 15 años en los que el PP tiene el "récord" de haber conseguido "cero competencias". Pontón también ha incidido en la necesidad un mayor autogobierno financiero que permita a los gallegos tener la "llave" de su dinero y de avanzar en un nuevo estatus de nación que evite que la gallega quede por detrás de otras comunidades. "No somos más, pero tampoco menos", ha avisado. Entre las competencias que ha citado la nacionalista está el traspaso de la AP-9, hacia cuya gratuidad ha prometido este lunes avanzar el socialista Besteiro. "ESTABILIDAD" FRENTE A "BARULLO" Enfrente, el presidente de la Xunta y candidato popular a la reelección, ha asegurado que Galicia ya tenía muchas de las competencias logradas por otras comunidades en estos tres lustros y ha reprochado al Partido Socialista haber recurrido ante el Constitucional la Ley gallega del litoral. Este asunto ha sido replicado por Besteiro, que en su turno de palabra aseguró que si llega a la Presidencia se compromete a lograr "en dos meses" un acuerdo sobre esta norma. Rueda ha aprovechado su intervención en este apartado para reivindicar la "estabilidad" que el Gobierno del PP le ofrece a Galicia. Así, ha recordado que el Partido Popular necesita "38 diputados como mínimo" para poder gobernar --en referencia a los escaños que marcan la mayoría absoluta en el Parlamento gallego-- y que "Galicia siga progresando con estabilidad fuera de todo el barullo" que, según ha indicado, se ve en la política estatal. El popular también ha dicho de que el BNG quiere la "independencia" de Galicia, mientras que a Besteiro le ha reprochado que el Gobierno liderado por el PSOE en el Estado "no sea capaz de aprobar unos presupuestos". "No los va a aprobar hasta que aprueben la amnistía", ha sostenido en una intervención en la que ha acusado a socialistas y nacionalistas de "haber tomado el pelo" de los gallegos con la "rebaja de los peajes" incluida en el acuerdo firmado por ambas fuerzas para la investidura de Pedro Sánchez. Además, Rueda y Pontón han protagonizado un enfrentamiento, cuando el popular ha acusado al BNG de participar en una protesta por la liberación de presos de ETA, a lo que Pontón le ha replicado que "el BNG estuvo y estará siempre en contra de ETA". "Usted lo único que demuestra es su desesperación en este debate", ha incidido la nacionalista. MARTA LOIS APELA A "UN GOBIERNO A TRES" En este bloque, la candidata de Sumar, Marta Lois ha apelado a construir tras el 18 de febrero un "gobierno a tres" --en referencia a BNG, PSdeG y Sumar--, una posible coalición sobre la que han esquivado pronunciarse tanto la líder del BNG como el candidato socialista a la Xunta. En concreto, Lois ha sostenido que Galicia está "ante una oportunidad histórica" para conformar un "gobierno a tres" que de un giro de "180 grados" al país. Además, se ha presentado como una política con capacidad de escucha y de negociación para "sumar fuerzas" de cara a la conformación de este gobierno progresista. Por su parte, la candidata de Podemos, Isabel Faraldo, que ha reprochado al Partido Popular los casos de corrupción registrados en sus filas en sus años de gobierno, ha pedido la intervención pública de la planta de Alcoa en San Cibrao.