La campaña gallega se traslada al Pleno del Senado, con cuestiones sobre Navantia, la A-54 y fondos europeos

La campaña de las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero se ha trasladado a la sesión de control al Gobierno en el Senado de este martes, acogiendo cuestiones del PP sobre el astillero de Navantia en Ferrol y los PERTE que se han planteado desde Galicia, así como una pregunta del PSOE sobre las obras de la autovía A-54 entre Lugo y Santiago de Compostela (A Coruña). Coincidiendo con esta campaña, que arrancó el pasado jueves, tanto PP como PSOE han querido llevar varias cuestiones de índole gallega al Pleno del Senado de esta semana, donde el Gobierno ha defendido su gestión. La primera de estas preguntas la ha realizado el senador el mismo alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela, cuestionando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si tiene previsto construir el dique seco cubierto para construcción y un nuevo dique de reparaciones en el astillero de Navantia en Ferrol, así como dotar la partida necesaria en los presupuestos generales del Estado para el año 2024. Ante esto, Montero se ha referido al anuncio que realizó Sánchez hace unas semanas desde este astillero de Navantia de contratar a 1.800 personas para construir un buque de la Armada. "Hace mucho tiempo que lo veníamos demandando desde Galicia y ustedes reiteradamente han votado en contra. Supongo que el 18 de febrero tiene algo que ver con este cambio de opinión", ha dicho la ministra. LA AUTOVÍA A-54 Por su parte, el que fuera alcalde de Santiago de Compostela y actual senador del PSOE José Antonio Sánchez Bugallo ha querido preguntar al ministro Puente por la previsión del Gobierno en relación con la finalización de las obras de construcción de la autovía A-54 entre Lugo y Santiago de Compostela (A Coruña). Para el senador socialista, el Gobierno de Mariano Rajoy, con la exministra gallega de Fomento Ana Pastor, "abandonó la obra hasta el año 2014", considerando que estos trabajos son "fundamentales". En este contexto, Puente ha aprovechado la pregunta del parlamentario socialista para reivindicar las actuaciones y las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez en Galicia, asegurando que está trabajando para acabar este tramo. LOS PERTE EN GALICIA Y ya por último, el senador gallego del PP José Manuel Barreiro ha dedicado una interpelación al ministro de Industria, Jordi Hereu, sobre la situación en la que se encuentran los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que se han planteado desde Galicia. En esta ocasión, el senador del PP ha lamentado que "haya fondos que están en un cajón" y que el Gobierno "no sea capaces de ejecutarlos". "Respondiendo a la propia denominación del PERTE como mecanismo de reactivación de la actividad económica, no está llegando esos recursos al sector productivo", ha añadido. "¿Por qué se está dando esto? Seguramente usted tendrá otra explicación. Primero porque hay un defecto de gestión claro, esto parece que es bastante evidente. En segundo lugar, no se ha permitido, no se ha facilitado la cogobernanza en ese proceso de las comunidades autónomas, cuando tendrían que ser principales actores a la hora de aplicar este mecanismo de reactivación económica", ha apostillado Barreiro. Por su parte, el ministro Hereu ha replicado estas declaraciones del senador gallego poniendo en valor el "trabajo constructivo para que la industria y el sector también turístico sigan avanzando en Galicia y en el conjunto de España".