Junts rechaza valorar una posible reforma de la LeCrim e insiste en que el redactado de la amnistía no es "robusto"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha rechazado "hacer valoraciones a golpe de titular" sobre una posible modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que pudiera beneficiar a los implicados en el 'procés', mientras que ha incidido en que el redactado actual de la ley de amnistía "no es lo suficientemente robusta". Lo ha dicho en una entrevista de este martes en La2 y Ràdio4, recogida por Europa Press, al preguntársele por la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de modificar la LeCrim para convencer a los posconvergentes para que voten a favor de la Ley de Amnistía. "Los expertos que están trabajando sobre el tema valorarán cualquier cuestión", ha zanjado Borràs, que ha recordado que su partido ha establecido un criterio de discreción para permitir el rigor y el trabajo de los especialistas. Respecto al redactado actual de la ley de amnistía, ha señalado que "no es lo suficientemente robusta" en su contexto, el cual ha achacado a la voluntad clara de los jueces de interferir en su aplicación, según ella. "No podemos descuidar cuál es este contexto a la hora de trabajar mejor para que tenga todas las garantías", ha reafirmado Borràs, que ha enmarcado el 'no' Junts a la amnistía en el Pleno del Congreso con el objetivo de afinar y mejorar el texto. JUNTS ESTÁ CENTRADO EN LA AMNISTÍA, NO EN LOS PGE Borrás también ha dicho que su formación está centrada en aprobar la ley de amnistía antes de negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que la medida de gracia "es lo que corresponde" en este momento. "Era uno de los objetivos de la investidura (la amnistía). Y por lo tanto, debemos ir paso a paso e ir viendo cómo se materializan estos compromisos que hemos adquirido antes de adquirir nuevos" ha sostenido.