El Supremo ratifica el nombramiento para el Constitucional del exministro Campo y la excargo de Moncloa Laura Díez

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado el nombramiento como magistrados del Tribunal Constitucional (TC) del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex alto cargo del Gobierno Laura Díez después de que haya inadmitido el recurso del partido político Vox por falta de legitimación. Según adelanta 'El Español' y ha confirmado en fuentes jurídicas Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha fallado según criterio de la Abogacía del Estado dado que entiende que un partido político no tiene legitimación para impugnar una decisión discrecional del Gobierno, como era en este caso el nombramiento de ambos magistrados para el TC. Fue en junio de 2023 cuando trascendió que esta Sala del alto tribunal decidió resolver sobre la legitimación de Vox en sentencia. Cabe recordar que la Abogacía del Estado indicó que la formación liderada por Santiago Abascal no estaba legitimada para impugnar la designación al considerar que no tenía un "interés legítimo". Vox, sin embargo, alegaba que sí tenía capacidad procesal y que negársela "supondría cercenar uno de los mecanismos de control jurisdiccional de la actividad del Poder Ejecutivo" porque establecería "lagunas de control inasumibles". Fue a finales de 2022 cuando el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del TC. Nombramiento que le correspondía por cuota. Ya en enero de 2023, ambos junto a los magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Luisa Segoviano y César Tolosa, tomaron posesión de sus cargos.