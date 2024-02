El Parlamento de Navarra desactiva su web tras recibir un ataque de hackers prorrusos

El Parlamento de Navarra ha desactivado este martes a mediodía su página web como medida preventiva tras recibir un ataque de hackers prorrusos, según han informado fuentes del propio Legislativo. Los servicios del Parlamento de Navarra han recibido una llamada del Gobierno de Navarra, que a su vez ha recibido una comunicación del Centro Criptológico Nacional que alertaba de que se estaban registrando ciberataques a varias instituciones, entre ellas el Legislativo foral. Por ello, el Parlamento de Navarra ha desactivado su página web. Los técnicos de la Cámara están trabajando para cerciorarse de que no se ha registrado robo de información y para tratar de restablecer nuevamente la normalidad en la web. Al quedar desactivada la página, no ha podido seguirse la retransmisión en directo de una comparecencia del consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, para informar sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anula el PSIS aprobado por el Gobierno de Navarra para la implantación de un centro comercial en el Valle de Egüés. La comisión, fijada para las 15.15 horas, se ha celebrado pero no se ha podido seguir a través de la web.