El Gobierno ultima con Mauritania un proyecto piloto de migración circular de trabajadores temporeros

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está ultimando un proyecto piloto con el Gobierno de Mauritania para facilitar la migración circular de mauritanos, según han informado fuentes gubernamentales en vísperas del viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a este país. El Gobierno quiere emular en el país africano los programas de migración circular que en los últimos años se han venido realizando con éxito otros países, en particular de Centroamérica, y que se enmarcan en sus esfuerzos para promover vías legales y seguras para la migración. Este tipo de programas prevén la contratación en el país de origen, en este caso Mauritania, de trabajadores para que desempeñen determinados puestos en España, en general de carácter temporal o estacional, tras lo cual regresan a su país de origen. Según las citadas fuentes, tras ver que estas iniciativas han funcionado muy bien el Ministerio de Inclusión está trabajando con las autoridades mauritanas para desarrollar un proyecto piloto en este ámbito. En Moncloa reconocen el preocupante aumento que se ha producido en la llegada de cayucos a las islas Canarias procedentes de Mauritania (el 83% de las llegadas en enero) y lo enmarcan en la enorme presión migratoria a la que se enfrenta el país dado el deterioro de la situación en los países del Sahel, en particular el vecino Malí. Mauritania, admiten las fuentes gubernamentales, ha sido tradicionalmente un país ejemplar en esta materia pero ahora se encuentra en un momento crítico y en esos momentos cuando países amigos como es el caso de España deben apoyarle. En este sentido, sostienen que las autoridades mauritanas mantienen una voluntad firme de cooperación con España, como había venido ocurriendo hasta ahora, y precisan que el Gobierno va a tratar de determinar si se puede reforzar de algún modo la cooperación en el ámbito de control de fronteras y migratorio. No obstante, las fuentes han descartado un posible refuerzo de los equipos de Policía Nacional y Guardia Civil ya presentes en el país para apoyar a las autoridades mauritanas en esta tarea.