De las Heras llega al Parlament arropada por el sector oficial de Vox en Baleares: "Hay unidad y se tiene que demostrar"

La diputada de Vox en el Parlament Patricia de las Heras ha llegado este martes al Parlament arropada por el sector oficial del partido en Baleares como muestra de unidad frente a los cinco diputados rebeldes. A preguntas de los medios antes de acceder a la Cámara, la todavía diputada de Vox --se está a la espera de los informes que analicen su expulsión y la de Gabriel Le Senne del grupo parlamentario-- ha reivindicado la necesidad de unidad "ante determinadas personas que están tergiversando los hechos". De las Heras ha llegado acompañada del vicepresidente del partido en las Islas, Fulgencio Coll, los representantes en el Consell de Mallorca Toni Gili y David Gil, así como Antonio Salvà, entre otros. La líder de Vox en Baleares ha asegurado que no conoce la existencia de negociaciones en las que esté participando la dirección nacional para revocar la crisis y lo ha hecho argumentando que fue el propio secretario general, Ignacio Garriga, el que solicitó la expulsión "de los cinco sujetos", en referencia a los diputados díscolos y que ahora forman el grupo parlamentario. Para De las Heras, la gobernabilidad en el archipiélago no tendría por qué estar en peligro si se mantiene el acuerdo alcanzado entre PP y Vox. "Lo contrario sería votar con la izquierda", ha concluido. De las Heras también ha afirmado que "no se entendería" que Prohens se apoyara en tránsfugas. Solo unos minutos después han llegado los cinco diputados que forman el grupo parlamentario y ambos grupos se han encontrado durante unos minutos en el vestíbulo. Tras un acto previo en el Salón de Pasos perdidos, Gabriel Le Senne, que preside la sesión, ha saludado al grupo que ha acompañado a De las Heras.