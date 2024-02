Abogado de las familias de dos víctimas de Atalayas, en Murcia, lamenta que "todo el mundo se lava las manos"

El abogado de dos de las familias de las víctimas del incendio de la discoteca 'Teatre', Pedro López Graña, ha dicho este martes que aclarar la responsabilidad del suceso que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en Atalayas no será fácil porque "todo el mundo se lava las manos", pero ha expresado su confianza en que los damnificados finalmente obtengan "como mínimo una compensación". En declaraciones a los medios de comunicación en la Ciudad de la Justicia, López Graña ha indicado que los familiares de los fallecidos sufren "un enorme dolor y además una perturbación" porque "no entienden" que, cuando "en teoría las cosas deberían ser claras", los implicados "se lavan las manos". "Todo el mundo dice yo no fui, fue el otro", ha comentado al respecto. Según el letrado, "al final va a suponer un esfuerzo de investigación y de determinación" aclarar quiénes son los responsables de este suceso, que acabó con la vida de 13 personas. "Ahora mismo la situación es verdaderamente adversa y con un horizonte oscuro", ha lamentado López Graña. "DUEÑO EN LA SOMBRA" El abogado ha considerado que el "dueño en la sombra" de la sala 'Teatre' es M.M, considerado por la Policía Nacional como responsable de esta discoteca, y quien ha acudido este martes a declarar ante el Juzgado número 3 de Murcia en calidad de investigado. Así, ha dicho que M.M. "se ha acogido a su derecho a declarar solamente a las preguntas de su abogado", algo que ha considerado "legítimo y lógico". De esta forma, el investigado "rechaza todo tipo de responsabilidad, se limita a que él únicamente era un mero arrendador del negocio a otras personas". El objetivo del investigado, según el abogado, es "excusarse y exculparse de cualquier tipo de responsabilidad", si bien su criterio él es "claramente el dueño del negocio, el dueño en la sombra". Y esta opinión, ha manifestado, "no solamente es nuestra, sino de casi todas las personas que han intervenido a lo largo de las declaraciones y de la instrucción del procedimiento, y también es una convicción clara de los investigadores han determinado que es el auténtico dueño, el dueño que no quería figurar como tal pero que era el verdadero gestor y el dominador de todo el negocio". "Obviamente él puede decir en su defensa lo que crea conveniente, pero yo creo que las pruebas objetivas, los testimonios, desmienten esta exculpación", ha concluido el letrado.