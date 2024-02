Vox pide a Armengol que comparezca en el Congreso para que explique su "pasividad" ante el "ataque" a jueces en tribuna

Vox ha registrado este lunes una solicitud de comparecencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que dé cuenta de, entre otros asuntos, su "pasividad manifiesta" ante el "ataque" a jueces y magistrados desde la tribuna de oradores. En el Pleno del 30 de enero para debatir la Ley de Amnistía, tanto el juez Manuel García-Castellón, que ve terrorismo en las protestas de los CDR y Tsunami Democràtic, como el juez de Barcelona que aprecia indicios de "traición" en la conexión rusa del 'procés', fueron objeto de críticas por parte de oradores de Junts, ERC, Bildu y Sumar, coincidiendo en tacharles de "prevaricadores". Por ello, los de Santiago Abascal quieren que Armengol explique "los motivos de su constante inobservancia del Reglamento del Congreso" ante la Comisión de Reglamento. Asimismo, Vox pide a la presidenta de la Cámara Baja que dé explicaciones sobre por qué ha permitido la devolución del proyecto de ley de la amnistía a la Comisión de Justicia, cuando el texto obtuvo una mayoría de votos en contra. OTROS ASUNTOS Además, Vox quiere que Armengol explique por qué admitió la adquisición de la condición de diputados de miembros de la Cámraa que no emitieron juramento conforme al Reglamento y utilizaron formas alejadas del "sí juro" o "sí prometo" con 'coletillas'. También, que se manifiesta acerca de por qué permitió la conformación "irregular" de grupos parlamentarios, en alusión al préstamo de diputados de Sumar y PSOE para que ERC y Junts conformaran los suyos en solitario. Por otro lado, Vox reclama a Armengol que esclarezca los motivos por los que la tramitación de la reforma del Reglamento para permitir el uso de las normas cooficiales en la Cámara Baja se hizo de urgencia y en lectura única y la vulneración que la reforma produce al artículo 3 de la Constitución al oficializar lenguas autonómicas fuera de su territorio. En este contexto, el partido de Abascal también quiere que la presidenta del Congreso explique por qué hay intervenciones que no son objeto de traducción simultánea; que no se puedan reunir al mismo tiempo un máximo de tres comisiones; que únicamente pueda solicitarse el servicio de traducción por parte de un grupo parlamentario; y que el diputado que lo desee pueda, cuando no haya traducción simultánea, intervenir dos veces, una en lengua cooficial y otra en castellano. Asimismo, busca saber cómo se asegurará la fidelidad de la traducción; la inmediación de las conversaciones que, en ejercicio de la actividad parlamentaria, se deban mantener o, incluso, la existencia de tal traducción, ya que en las salas del Congreso no se encuentran disponibles tales servicios. Sobre el coste del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, Vox pide conocer informes técnicos y cálculos presupuestarios realizados y la explicación que se dará a los españoles de "cómo el erario se esta destinando a la traducción simultánea de conversaciones mantenidas entre españoles en la sede de la soberanía nacional en lenguas distintas", además de otros asuntos. "En suma, para dar cuentas sobre la tardía, caótica, opaca e irregular implementación de la reforma reglamentaria", resumen.