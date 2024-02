Una nueva encuesta del CIS señala que el PP se quedaría en 34-38 escaños y podría perder la mayoría absoluta

El Partido Popular, PSOE y Sumar estarían en retroceso según una nueva encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que solo sitúa al BNG al alza con respecto a la publicada el pasado 25 de enero. En concreto, señala que el PP retrocede y podría perder la mayoría absoluta --fijada en los 38 escaños en el Parlamento de Galicia--, con un 42,2% de los votos y lograr entre 34 y 38 diputados. De este modo, los populares de Alfonso Rueda perderían un punto con respecto al anterior estudio publicado por el CIS. Enfrente, el BNG liderado por Ana Pontón sube más de tres puntos con respecto al 25 de enero, hasta el 32,9%, y se quedaría entre 22 y 26 escaños. Los nacionalistas romperían su techo electoral, situado en los 19 diputados de 2020 --si máximo en escaños pero no de votos--. Por su parte, el Partido Socialista continúa como la tercera fuerza y llegaría al 20,1%, lo que supone tres décimas menos que en la anterior encuesta, y lo ubica en una horquilla de entre 13 a 15 diputados. Además, Sumar podría conseguir un escaño con el 2,1%, algo más de un punto menos. El CIS mantiene a las opciones de que la candidatura de Democracia Ourensana logre un acta por la provincia de Ourense, al volver a darle un 0,4% de los votos. PODEMOS Y VOX, SIN REPRESENTACIÓN El Centro de Investigaciones Socológicas dirigido por José Félix Tezanos continua señalando que Vox se mantendría fuera del Pazo do Hórreo, con una estimación de voto del 0,9%, menor a la que le otorgaba en la anterior encuesta --1,3--. También quedaría fuera de la Cámara gallega la candidatura de Podemos, encabezada por Isabel Faraldo, con un 0,3% de los votos, una décima menos que en el estudio del 25 de noviembre. ANA PONTÓN CONTINÚA COMO LA LÍDER MÁS VALORADA La líder del BNG, Ana Pontón, continúa en esta encuesta como la mejor valorada, con un 5,74, seguida de Alfonso Rueda (PP), con un 5,37; y del candidato del PSOE, con un 4,86. Por detrás se sitúan la aspirante de Sumar a liderar San Caetano, Marta Lois, con un 3,98. Además, la encuesta sitúa al fundador de Espazo Común Galeguista, el exsocialista Pachi Vázquez, con un 3.66. INDECISOS Según los datos publicados este lunes por el CIS, un 27,7% de los gallegos aún no ha decidido a qué partido político o coalición va a votar. Además, un 5,5% va a decidir su voto durante la jornada de reflexión y un 6,1% ha asegurado que lo hará el mismo día de las elecciones. Los datos de esta encuesta de precampaña, han sido recogidos entre el 29 de enero y el 1 de febrero, justo antes del inicio de la campaña y cuenta con una muestra de 3.743 entrevistas. El anterior estudio de precampaña, publicado por el CIS el 25 de enero, había sido realizado entre el 8 y el 22 de enero, con una muestra de 11.011 entrevistas repartidas en las cuatro provincias gallegas.