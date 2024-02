Un acusado de intentar matar a su pareja en Carballo (La Coruña) solo reconoce haberla agredido: "Claro que le pegué"

Un hombre acusado de intentar matar a su pareja, en mayo de 2022 en Carballo (A Coruña), se ha declarado "inocente" de los hechos que se le imputan, aunque ha reconocido haberla agredido. "Claro que le pegué", ha dicho en el juicio celebrado este lunes en la Audiencia provincial coruñesa. "Empezamos a darnos golpes dentro del coche, primero yo me llevo los golpes y luego yo le doy", ha explicado tras señalar que estaban "muy bebidos, los dos" y que comenzaron "una discusión tonta de dos personas que van muy borrachas". A continuación, fuera del coche y según su relato, le pegó a la mujer "dos patadas en el culo". "Nada más se lo juro por Dios", ha añadido. "No voy a decir que no le pegué, claro que le pegué, alguna vez con más fuerza y otra con menos", ha indicado, y "seguramente" con el puño y en la cara. No obstante, el acusado ha apuntado que fueron pareja -- con la mujer tiene dos hijos-- "casi 20 años" y que la relación entre ambos era "muy buena desde el principio". "No discutíamos, los dos poníamos mucho de nuestra parte", ha insistido. En el juicio -- cuya primera sesión se celebró el pasado mes de enero -- han prestado declaración, entre otros, las dos médicas forense que elaboraron el informe pericial de la mujer. En la misma han manifestado que la víctima presentaba "múltiples y repetidas" contusiones "contundentes" en cara y cráneo. "Fue más de un golpe, eso está claro por las zonas afectadas, en torno a cinco golpes", han matizado. Respecto a los hematomas, han concretado que podrían ser provocados por "puñetazos" mientras "las fracturas parece que obedecen más a una patada". "Son lesiones graves pero no mortales de necesidad", han aclarado. Las peritos han añadido que la víctima presenta "secuelas neurológicas directamente relacionadas con los hechos", así como síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático. "No constan antecedentes", han apuntado. La agredida, por su parte, sostuvo en la primera sesión de la vista, celebrada el pasado 8 de enero, que no recuerda lo sucedido. "Recuerdo estar en un local y después aparecer en el hospital", expuso. PETICIONES DE CONDENA Al término de esta jornada, el Ministerio Fiscal ha mantenido su petición inicial de condena para el procesado, esto es, una pena de 13 años de prisión por tentativa de asesinato, con las agravantes de parentesco y género. La acusación particular lo eleva a 17 años y la defensa pide un año por lesiones agravadas. Según el escrito de Fiscalía, el hombre tuvo una discusión con ella cuando regresaban solos al domicilio familiar después de estar con unos amigos. Enfrente a la casa y con el coche parado, iniciaron una discusión motivada por los celos del acusado y manteniendo "un sentimiento de superioridad por el simple hecho de ser él un hombre". "Y tener una idea de posesión arraigada, negándole a su pareja encontrarse en situación de igualdad con él, desarrollando frente a la misma actuaciones de control y enfrentamientos". Además, indica que "en medio de la carretera y frente a su domicilio, la discusión sube de tono golpeando el procesado a la mujer a la que incluso saca del coche y tira al suelo, saliendo también del vehículo para empezar a propinar numerosas patadas" a la víctima, que permanecía inmóvil en el suelo. Esto fue ratificado por una testigo que explicó que, de madrugada, escuchó como un portazo y que luego fue cuando vio a la mujer tirada en el suelo sin moverse por lo que pensó que estaba muerta. Otras testigos ratificaron, como explicó la víctima, que él le cogía el móvil y también la existencia de "maltrato" con "menosprecios e insultos". "Ese día me llamó de todo, en su entorno hablaba mal de mí, él pensaba que yo estaba con más chicos", relató la mujer, que expuso que también varias veces la dejó fuera de casa y que cuando ella estaba con alguna amiga él "coincidía" con ellas.