Torrens: "Es muy grande lo que está en juego"

Madrid, 5 feb (EFE).- Alba Torrens, jugadora de la selección española femenina, consideró que "es muy grande lo que está en juego" en el Preolímpico que el equipo va a disputar en la ciudad húngara de Sopron y en el que coincidirán con Canadá, Japón y Hungría.

"Estamos muy ilusionadas. Cuando lo que hay en disputa es estar en unos Juegos, la ilusión fluye. A la vez somos muy conscientes de la dificultad de este Preolímpico. Hay cuatro equipos y pasan tres, pero somos muy conscientes de que es una competición difícil con rivales muy duros por diferentes razones. Estamos preparadas para competir", dijo.

"No diría que sentimos nervios y presión, pero se acercan los partidos y esos nervios positivos aparecen. Lo que intentas es gestionarlos porque es muy grande lo que está en juego. Pero hay que dejar ese sueño y volver a la realidad para hacer los deberes y poder estar. Nos intentaremos centrar en el aquí y el ahora, en pensar en qué debemos hacer para ganar estos partidos. Hay mucha consciencia de lo que significa", añadió en el polideportivo Triángulo de Oro de Madrid.

Torrens no quiere hablar de "fracaso" si no consiguieran el objetivo de estar en París 2024, pero si opina que "sería no conseguir un objetivo que ahora mismo tenemos": "Puedes ganar un partido y pasar, ganar un partido y no... se pueden dar muchísimos resultados. Te juegas mucho y a la vez es una competición muy abierta".

"Creo que hay que estar lo más presentes que podamos, en cada acción, en cada cuarto, en cada partido... y ver después de cada uno dónde estamos. A lo mejor en la segunda jornada estamos ya clasificadas, o no y nos lo jugamos en el último minuto del último partido. Lo más importante es estar presentes en cada momento y dar nuestro máximo", añadió.

Como consecuencia del calendario, no habrá mucho tiempo para preparar la cita que se celebrará entre el 8 y el 11 de febrero: "Nos estamos intentando centrar en lo que es, no podemos cambiar el calendario ni la competición, estamos intentando poner la energía en prepararnos lo mejor posible, en utilizar nuestras fuerzas. No lo podemos elegir, no está en nuestras manos. Sí lo está el centrarnos y poner toda nuestra energía en prepararnos para el jueves".

Asimismo habló de su papel dentro del grupo: "Intentas sumar para el equipo en el rol que estés, tanto en la pista como fuera. Tratas de aportar lo máximo para que las cosas salgan lo mejor posible. Siento al equipo con ilusión, con ganas, trabajando... casi listo para salir a competir el jueves, que es lo que nos gusta".

En cuanto a la adaptación de Megan Gustafson, declaró: "La veo muy bien. Se ha adaptado muy rápido al equipo. Hay cosas en las que intentamos ayudarla un poquito más las que llevamos más tiempo en el equipo, pero su adaptación ha sido rápida. Es una más del equipo y entre todas creo que estamos aportando para su integración". EFE

