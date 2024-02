PP afirma que Page es "un presidente de secano" que "no ha cumplido ni una sola de sus promesas hídricas" en CLM

La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada autonómica, Lola Merino, ha afirmado que "son muchas las promesas incumplidas" por el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, en materia de agua, lo que demuestra que es un presidente "de secano" que "carece de responsabilidad hídrica en Castilla-La Mancha". Así lo ha indicado Merino después de que García-Page haya reclamado este lunes que la región reciba el mismo trato que la Comunidad Valenciana en gestión de recursos hídricos y se le requiera "solidaridad hídrica, eso del agua para todos, sólo si es de beber, no de agua para regar y además si es de desaladora del Estado". Merino ha señalado que fue el PSOE quien "se cargó" el Plan Hidrológico Nacional, que había recibido el respaldo unánime de todas las regiones y los usuarios del agua, y aún "no conocemos cuál es su alternativa" y qué "ponen encima de la mesa para solucionar los graves problemas de agua que sufre Castilla-La Mancha". Unos problemas, ha recordado, que se dan cada vez más en los municipios de la Comunidad Autónoma, sumándose a los problemas que surgen en el uso agrario, por culpa de la sequía y de la falta de inversiones hídricas que "no hace Page". "Page debería asumir su responsabilidad hídrica en Castilla-La Mancha y cumplir con todo lo que ha ido prometiendo a lo largo de estos 9 años de gobierno", ha dicho. Merino ha incidido en que hace unos años se firmó el pacto regional por el agua por parte de 50 entidades hídricas y "Page no ha cumplido ni uno de los puntos"; además, ha recordado a Page las promesas "infinitas" a los agricultores para regularizar 1.600 pozos de las explotaciones prioritarias y en 9 años "no ha regularizado ni un solo pozo", según ha informado el PP en nota de prensa. "Hay que preguntar a Page dónde está el agua que debería circular por la tubería manchega, o cuál es la solución para las Tablas de Daimiel o dónde están los 250 millones de euros prometidos para los regantes del Guadiana".