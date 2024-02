Pontón (BNG) se compromete a ser la presidenta que "recupere" la sanidad: "El PP fue un Terminator"

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, se ha comprometido este domingo a ser la presidenta que recupere la sanidad pública gallega y ha asegurado que, a lo largo sus estos 15 años de gobierno, "el PP fue un Terminator". La líder de los nacionalistas gallegos se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios antes del arranque de la masiva manifestación convocada por SOS Sanidade Pública en Santiago de Compostela para exigir mejoras en el sistema. En su intervención, que ha destacado la necesidad de estar junto "a miles" de personas "defendiendo la salud, la sanidad pública" y que Galicia "necesita un cambio de rumbo" también en materia sanitaria, ha sostenido que en los últimos 15 años el PP fue un "Terminator" de la sanidad. Según ha indicado, fueron tres lustros en los que "no solo hubo mala gestión, sino que también hubo mucha ideología". "Porque lo que está pasando responde a algo que quiere el PP, y que es deteriorar lo público para beneficiar a lo privado". "Esto lo hace a costa de la salud de los gallegos y gallegas", ha afirmado. Pontón ha asegurado que la Xunta del PP está "poniendo en riesgo" la salud de la gente. "Hoy tenemos en nuestro país una situación inédita. Un deterioro brutal de nuestra sanidad pública", ha dicho para asegurar que "hay lista de espera para ir médico de cabecera" y que "hay 11.000 niños sin pediatra" asignado. "Vemos PAC sin médico y también comprobamos como el 14% de la población gallega está esperando por una cirugía, por una prueba diagnostica o por la consulta de un especialista", ha argumentado para asegurar que "todo esto resume a la perfección el deterioro de un PP que en estos 15 años no cuidó la salud de su gente". "Y esto es algo que también podemos cambiar el próximo 18 de febrero", ha afirmado Pontón, que se ha comprometido a poner en marcha un plan de rescate con 200 millones de euros que permita "recuperar" la atención primaria. Además, se ha comprometido a garantizar que no haya niños y niñas "de primera y de segunda" de forma que "el conjunto de la población infantil tenga derecho a pediatría". "Vamos, en definitiva, a levantar la sanidad pública de este país que el PP lleva demoliendo durante estos últimos 15 años", ha sostenido para llamar a la movilización, de cara al próximo 18F, a todas las personas que quieren una sanidad pública de calidad. "Quiero hacer un llamamiento a todas las personas que están en esta movilización, a todas las que están en su casa y quieren una sanidad pública, a que se movilicen en las urnas también para defenderla", ha dicho para asegurar que con el apoyo al BNG se puede derrotar en las urnas "a los recortes y la privatización del PP". CRÍTICAS DEL PP En si intervención y preguntada por las críticas a la manifestación por parte del presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, Pontón ha considerado que al PP "solo le gustan las manifestaciones que convoca el PP". "Creo que en el último mes y medio quien más manifestaciones convocó fue PP, si no estoy equivocada", ha declarado para asegurar que lo que le "molesta" a los populares es que en la calle se vea el "malestar" que generan "sus políticas de recortes y privatizaciones".