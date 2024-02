Podemos saluda que Pedraz decida sobre su querella contra la cúpula de Interior del PP en lugar de García Castellón

Podemos se ha mostrado satisfecho con la decisión de la Audiencia Nacional de dejar en manos del juez Santiago Pedraz la querella que interpusieron contra la antigua cúpula de Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, estimando así los recursos presentados por la Fiscalía y por el partido, que pretendía evitar que el caso cayera en manos del juez Manuel García Castellón al que califican de "operador político de la derecha". El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha saludado que la Audiencia Nacional asuma su postura y que no sea García Castellón quien se ocupe de su querella contra la "'Policía patriótica' del PP. "Desde Podemos llevamos muchos años diciendo que en este país hay un problema con los jueces, que hay determinados jueces que se comportan como operadores políticos y yo creo que el ejemplo paradigmático es el juez García Castellón, que actúa como un operador político de la derecha y de la ultraderecha en este país", ha lanzado Fernández. Por otro lado, ha criticado al PSOE su posición "hipócrita" al denunciar que la derecha está "asilvestrada" y "echada al monte", pero luego "tienda la mano constantemente" al PP para intentar un acuerdo de cara a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que precisamente bloquean los populares. En este sentido, ha calificado de "humillación" que el PSOE acepte la mediación de la UE para lograr un conseno con el PP sobre el CGPJ y ha extortado a los socialistas a no contar con los populares para remodelar la institución, insistiendo en su propuesta de modificar la ley de elección de los vocales para que puedan aprobarse por mayoría absoluta en lugar de los actuales dos tercios del Congreso. Por su parte, el secretario de Organización de IU, Ismael González, ha aludido en rueda de prensa telemática a la reunión que mantendrá esta tarde el Consejo General del Poder Judicial, a instancias de los vocales conservadores que denuncian los "ataques" de políticos a magistrados. IU, LO PREOCUPANTE PARA EL CGPJ DEBE SER EL BLOQUEO DE SU RENOVACIÓN González ha indicado que los vocales del órgano de gobierno de los jueces puede reunirse para valorar lo que considere necesario, pero ha remarcado que la crítica a los poderes públicos, que no ataques, es algo normal en la democracia Española, que ejercita la separación de poderes de forma clara. Eso sí, ha manifestado que lo preocupante es el bloqueo del PP a renovar el CGPJ, puesto que su composición con madanto caducado no se ajusta a la realidad actual del país. Por tanto, ha exigido a los populares que de una vez acceda a remodelar la institución.