Planas está "convencido" de que se aprobará la amnistía y pide valorar el esfuerzo del Gobierno

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho que está "absolutamente convencido" de que se aprobará la Ley de Amnistía y ha pedido valorar el esfuerzo del Gobierno. En una entrevista de este lunes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha reivindicado que la tarea del Ejecutivo en la aprobación de la amnistía está siendo doble: "Por un lado, tener la mayoría parlamentaria suficiente y, en segundo lugar, la plena y rigurosa legalidad y constitucionalidad de la medida". Al preguntársele por la supuesta presencia de delitos de terrorismo en el caso sobre 'Tsunami Democràtic' que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha opinado que se puede hablar de actos no deseables o violentos, si bien "hablar de terrorismo es una cosa totalmente distinta", Respecto a la 'Operación Cataluña', ha criticado que le parece "de una gravedad absolutamente inmensa" que el PP crease un grupo parapolicial para investigar a otros políticos, en sus palabras. Por ello, ha sostenido que el que estos actos "formen parte del pasado no significa que no haya que olvidarlos y que cada uno tenga que asumir sus responsabilidades", tanto políticas como legales.