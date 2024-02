Óscar Puente dice que "es lo habitual en el procedimiento penal" que el informe fiscal tenga "algún contenido distinto"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado este lunes que "es lo habitual en el procedimiento penal" que un informe del Ministerio Fiscal "tenga algún contenido distinto" al del criterio del fiscal del asunto. De esta forma se ha pronunciado Óscar Puente, a preguntas de los periodistas este lunes en rueda de prensa en Mérida, sobre el hecho de que el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, haya rechazado ahora en un informe investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. Ante esta posición del fiscal del Tribunal Supremo, el ministro de Transportes ha señalado que en su calidad de jurista, le ha "llamado la atención el análisis que se hace de esto", ya que según ha aclarado, "un un fiscal no se pronuncia hasta que no firma el informe". Puente ha explicado que conoce "muy bien la carrera", y ha reiterado que "los avatares de los informes del Ministerio Fiscal, normalmente en los procedimientos, nunca se conocen, pero ni en este, ni en los procedimientos, que pasan desapercibidos para el gran público pero que están a la orden del día". Al final, según ha dicho, los criterios en la Fiscalía "tienen carácter jerárquico, pero no en este asunto, en todos, en las audiencias provinciales", por lo que "al final el informe que vale es el que firma el Ministerio Fiscal", ha resaltado. "Por tanto este debate me sorprende mucho", ha insistido Puente, quien ha señalado que "casos en los que el fiscal del asunto tenga un criterio y al final lo ponga en común con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de turno del Tribunal Superior de Justicia y al final el informe sea otro o tenga algún contenido distinto, esto es lo habitual en el procedimiento penal", por lo que le "sorprende mucho que el análisis que se haga en este caso sea ese", ha concluido.