Moreno prevé reunirse con Ribera a finales de mes y no descarta el traslado de agua como el de Valencia a Cataluña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado este lunes que la idea de su Gobierno es reunirse con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a finales de febrero para abordar la situación de sequía, a la vez que no ha descartado el traslado de agua para Andalucía como el que se producirá desde Valencia a Cataluña. Así se ha pronunciado Moreno en declaraciones a los periodistas después de participar en el foro 'Generación de Oportunidades' de Europa Press sobre la fecha para la reunión que mantendrá su equipo con la vicepresidenta Teresa Ribera. Según ha explicado, el objetivo de esa reunión es "trabajar, colaborar conjuntamente y marcar cuáles son las obras hidráulicas que se necesitan en Andalucía y cuáles son responsabilidad del Gobierno y de la Comunidad y poner un cronograma e intentar juntos paliar una situación que va a ser dramática si no llueve en la próxima semana. TODAS LAS POSIBILIDADES ABIERTAS Al ser preguntado por si se plantea pedir traslado de agua como el de la planta de Sagunto a Cataluña, Moreno ha señalado que su gobierno tiene "abiertas ahora mismo todas las posibilidades", algo que se estudiará conjuntamente con el Gobierno central. "Los andaluces, igual que una parte de los españoles, tienen un problema y cuando tienen un problema lo que tenemos que hacer las administraciones es trabajar juntos y cooperar. Eso es lo que quiero. Y desde luego yo lo que sí veo bien que hay un principio de solidaridad es que un país es un país cuando hay un principio de solidaridad interterritorial. Si no, ya no es un país, será otra cosa", ha sostenido. En este contexto, Moreno ve con buenos ojos que la Comunidad Valenciana le facilite agua a Cataluña, al igual que si lo necesita Andalucía o el resto de regiones. "Por eso creo que tenemos que seguir avanzando en un Pacto por el agua, que tengamos claro qué necesidad tiene nuestro país y cómo podemos cibrirla sin egoísmos, sin particularidades", ha añadido. ARAGONÈS Con todo, Moreno ha dado la "bienvenida" a que el presidente catalán, Pere Aragonès, pida ahora colaboración del Gobierno y del resto de territorios. "Al final lo que se tienen que dar cuenta los nacionalistas e independentistas es que tienen más instrumentos para dotar de servicios a sus ciudadanos y de calidad de vida ciudadano cuando vives en una comunidad, en un proyecto común y compartido como es España y en un proyecto común y compartido como es Europa", ha señalado. "Creo que el presidente de la Generalitat ha hecho lo que tiene que hacer un gobernante que es buscar la cooperación y la colaboración con el resto de administraciones, creo que eso es lo correcto y creo que esa solidaridad debe ser permanente y siempre en ambas direcciones, o sea, cuando Cataluña necesita el resto de españoles ahí vamos a estar el resto de españoles y cuando el resto de españoles necesitamos Cataluña también tiene que estar Cataluña, ese es el principio de solidaridad que yo creo que hay que proteger", ha sentenciado.