Moreno anuncia un plan de simplificación administrativa para atraer empresas a Andalucía

Madrid, 5 feb (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que su Gobierno aprobará mañana un plan de simplificación administrativa que, sumado a las rebajas fiscales ya en marcha, confía en que atraerá más empresas a la comunidad, además de hacer más fácil la vida de los ciudadanos.

En su intervención en un foro en Madrid sobre 'Generación de oportunidades', el presidente andaluz ha presentado ante un auditorio compuesto fundamentalmente por empresarios su plan 'Andalucía simplifica', al que ha definido como un "plan global" que incluye un decreto ley con 450 mejoras y otras normativas de simplificación.

Moreno ha afirmado que el plan "es un salto de calidad para convertir Andalucía en la comunidad más atractiva" y "con menos burocracia" y para "hacer del sur de España el oasis donde las empresas puedan desarrollarse".

Se trata, ha dicho, de una iniciativa "transformadora y transgresora", que además de su ámbito autonómico tiene que ser un "revulsivo" para los ayuntamientos y para la Administración General del Estado, porque de nada servirá que Andalucía haga esfuerzos si en determinados proyectos "falta una decisión del Estado que se retrasa más de lo razonable".

Andalucía simplifica incluye medidas para la actividad empresarial, como la aplicación del silencio administrativo positivo y la extensión de las declaraciones responsables en proyectos por ejemplo de infraestructuras y energía renovables, y para los ciudadanos, como un nuevo modelo que reduzca los plazos para la valoración de la dependencia de 555 días a un máximo de 180.

En presencia también del presidente del Senado, Pedro Rollán; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y varios miembros de su Gobierno, Juanma Moreno ha expresado su "aspiración, vocación y deseo" de convertir Andalucía en motor económico de España.

Ha destacado que su Comunidad ha batido récord en los últimos años de exportación, de turistas, de inversión extranjera, de recaudación fiscal, de afiliados a la seguridad social, de empresas registradas y de autónomos y ha declarado que esto ocurre "cuando se crean ecosistemas favorables a las empresas".

Ha defendido la que ha denominado "vía andaluza", que es un modelo "cargado de pragmatismo", porque "la ideología hasta las cejas no funciona", y en el que el diálogo con los agentes sociales, los sectores económicos y la sociedad es "clave", puesto que "la política no es trincheras y las trincheras no sirven para crear empleo".

Ha aprovechado también para señalar que España necesita "dar una repensada al reparto competencial" entre el Estado y las comunidades autónomas y para decir que el país "tiene una oportunidad única" porque puede producir energía limpia y barata y eso a su vez dar lugar a un proceso de reindustrialización. EFE

