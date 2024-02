Más Madrid pedirá la suspensión temporal de Monasterio (Vox) tras el "voto irregular" que investiga la Asamblea

Más Madrid pedirá la suspensión temporal de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, tras el "voto irregular" en el pasado Pleno por el que la Cámara regional ha abierto una investigación. Lo ha adelantado la portavoz de la formación, Manuel Bergerot, en sus redes sociales en un mensaje en el que insta a que "las instituciones sancione a quienes piensan que las reglas no van con ellos". Junto estas declaraciones ha adjuntado un vídeo de las votaciones del pasado Pleno en el que se ve a la portavoz. Esta mañana la Asamblea informaba de que se abriría esta investigación al percibir que en la enmienda a la totalidad de Más Madrid contra la Ley de Economía Circular se había emitido un voto desde el escaño del ya exdiputado José Luis Ruiz Bartolomé. Vox contaba en esa sesión con un representante menos al no haber tomado posesión Javier Pérez Gallardo, relevo de quien fuera 'número 2' de Monasterio. Desde la Asamblea de Madrid han explicado a Europa Press que primero la Mesa deberá acordar la apertura de un expediente y que, a continuación, será la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado la que inicie el proceso con el nombramiento del instructor, un parlamentario, quien tendrá asesoramiento de un letrado. El proceso posterior, de haber, cuenta con varios plazos donde se incluye que el diputado en cuestión pueda presentar alegaciones. También desde la Cámara regional han negado la tesis de Vox, quien ha aducido a un "fallo técnico". Era la propia Rocío Monasterio en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces quien lo señalaba. "Son cosas de la tecnología y lo avisó Enrique Ossorio (presidente de la Asamblea). Intenté darle a todos para que se apagase", ha apuntado Monasterio, quien ha insistido en que "no hay gravedad" y que "no afectó a lo que se votó". Posteriormente desde el partido han insistido en que el panel de votación del escaño vacío estaba encendido y que "jamás debería haber funcionado". "Durante las votaciones, los botones del escaño vacío se encendieron y el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, lo alertó. Por su parte, Rocío Monasterio trató de apagarlo sin fortuna y, por tanto, apareció un voto de más en las iniciativas", han insistido. Asimismo, han hecho alusión al vídeo del momento, el que también adjunta Bergerot, asegurando que precisamente es ese el momento en el que la portavoz trata de desactivar el panel.