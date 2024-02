Marlaska, tras la decisión de Fiscalía del Supremo sobre el 'caso Tsunami': "Todos sabemos lo que es terrorismo o no"

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha considerado, después de que la Fiscalía del Supremo haya descartado investigar a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, que en España "desgraciadamente" la ciudadanía "sabe lo que es terrorismo o no" después de sufrir 50 años de "la peor de las lacras" con la violencia de ETA. "No hace falta ser jurista, y yo lo soy, para saber lo que es terrorismo o no", ha sentenciado a preguntas de los medios este lunes en la Praza do Obradoiro de Santiago en un acto de campaña organizado por el Partido Socialista de Galicia. Allí, ha apelado a dejar que fiscales, jueces y "órganos competentes" dicten "lo que entiendan oportuno conforme a la ley". Antes, Grande Marlaska ha subrayado que la sociedad española tiene "la sensibilidad suficiente" para saber "lo que es terrorismo y no es terrorismo". "No hace falta ser jurista, y yo lo soy, para saber lo que es terrorismo o no, fruto de la tragedia y de los momentos tan difíciles que vivimos como sociedad y a los que hicimos frente y logramos derrotar con el Estado de Derecho", ha aseverado el ministro del Interior. PLENO CGPJ Cuestionado sobre el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de este lunes a petición de los vocales del sector conservador, Grande Marlaska también ha defendido la "independencia" de los órganos judiciales. "Cada uno tiene el derecho a reunirse conforme a lo que entiendan oportuno y a decir lo que quieran. Este gobierno lo que hace y hace en todo momento es defender de una forma inquebrantable la independencia de los órganos judiciales españoles", ha concluido.