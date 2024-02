Madrid arranca la 'fase 0' de la Ciudad de la Justicia: se licitará antes de abril y será una realidad en 2028

La Comunidad de Madrid ha iniciado este lunes la 'fase 0' de la futura Ciudad de la Justicia, que albergará 26 sedes judiciales de la capital en el distrito de Barajas, con la entrega del anteproyecto que permitirá que se inicien los trámites para proceder a su licitación administrativa antes del próximo mes de abril. En un acto multitudinario celebrado en la sede de la Consejería de Justicia y al que han asistido representantes de los grupos parlamentarios y de la judicatura madrileña, se ha hecho entrega del anteproyecto al consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local, Miguel Ángel García, en lo que supone un primer hito en la andadura de esta iniciativa truncada en los anteriores gobiernos regionales. En su intervención, el consejero madrileño ha destacado que el Gobierno regional da hoy uno de los primeros pasos para que arranque la licitación de este proyecto, que cuenta con una inversión de 680 millones de euros. El Gobierno regional gestionará de manera directa esta iniciativa judicial que se prolongará hasta finales de 2028 y se desarrollara en cuatro fases. Se prevé que las sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de la Audiencia Provincial de Madrid y de los juzgados de Primera Instancia estén completadas para 2026. Durante la presentación, Miguel Ángel García ha subrayado que este "apasionante" proyecto inicia su andadura para construir una gran infraestructura que dará servicio a más de 33.000 personas y supondrá avanzar en "una justicia más moderna, accesible, eficaz e independiente". El proyecto se realizará en cuatro fases y se adjudicarán los dos lotes que engloban los contratos de obra este verano, con un plazo de nueve meses para que redacten los proyectos arquitectónicos. En el primer cuatrimestre se publicarán los pliegos para la licitación administrativa. Según ha detallado el consejero, la Ciudad de la Justicia de Madrid ocupará alrededor de 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante en un solar con una superficie de 132.000 m2, lo que supone un aumento del 61% respecto a la suma de todo el espacio destinado a estos organismos en estos momentos. Se priorizará en primer lugar la construcción de edificios de la jurisdicción civil debido a la proximidad del vencimiento de los alquileres de edificios. El consejero ha avanzado que habrá espacios de reserva, una superficie adicional de más de un 30% para absolver el crecimiento de la futura planta judicial. Además, ha señalado que la unificación de sedes supondrá un ahorro de un 50% en los próximos 40 años, lo que supone unos dos mil millones de euros. EL TSJM, EDIFICIO ICÓNICO La sede judicial del TSJM será el primer edificio que se levantará y contará con un diseño singular que le diferenciará del resto de sedes judiciales para que suponga una imagen icónica y destacada sobre la totalidad del complejo judicial. El consejero ha detallado que los principales ejes del anteproyecto de la Ciudad de la Justicia se basan en cuatro líneas; humanización, accesibilidad, digitalización y eficiencia energética. Una vez entregado el anteproyecto, este cuatrimestre se iniciará el proceso de licitación administrativa. El contrato de obra se licitará dividido en dos lotes. Un primer lote comprende la construcción del TSJ de Madrid, las secciones penales y civiles de la Audiencia Provincial de Madrid, y los juzgados de Primera Instancia. Además, en este primer lote se construirán dos aparcamientos, uno público y otro restringido, y espacios polivalentes como una cafetería. En el segundo lote del contrato de obra se construirán las sedes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, los servicios comunes, los juzgados de todos las jurisdicciones y los aparcamientos subterráneos. FASES DEL PROYECTO La Comunidad de Madrid adjudicará los contratos de proyecto y obra a lo largo del próximo verano a las empresas con mejores ofertas económicas y que presenten diseños innovadores. Dispondrán de nueve meses para la redacción de los proyectos arquitectónicos. La primera fase del proyecto se iniciará el próximo año y concluirá en 2026 con la ejecución de un 46% del total del complejo que se levantará en el barrio de Valdebebas. La fase segunda se alargará desde octubre de 2026 hasta septiembre de 2027 y se ejecutará la parte restante. La fase tercera concluirá en 2028 con la construcción de los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de lo Penal y de Instrucción. FUTURA DEMANDA Tras concluir la presentación, el consejero ha destacado que "una de las cosas más importantes que tiene este proyecto de Ciudad de la Justicia es que no sólo atiende a las necesidades actuales que tiene la justicia madrileña, sino también está preparada para poder absorber toda la demanda futura". "De hecho se ha hecho una reserva de espacio superior al 30% precisamente para poder absorber todas esas necesidades de ir incrementando la planta judicial. Eso me parecía que es algo muy importante para que se pueda garantizar que este no es un proyecto a corto paso, sino que es un proyecto que va a poder absorber las necesidades de la justicia", ha recalcado.