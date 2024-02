Los partidos navarros, favorables a que la Comunidad foral sea "solidaria" con el agua

Los partidos navarros se han mostrado este lunes favorables a que la Comunidad foral sea "solidaria" con el agua en relación con la sequía que se está registrando en otras Comunidades, después de que se haya decidido transportar agua de la Comunidad Valenciana a Cataluña. Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que "en Navarra hemos dado un ejemplo de generosidad y de entender las políticas hidráuglicas que me parece muy importante y es algo que debiera hacer el conjunto de España y se debiera hacer en todas las Comunidades". "Nosotros, con el embalse de Itoiz hemos cogido agua en el norte de Navarra para llevarla al sur", ha dicho, para reclamar que se termine con la construcción del Canal de Navarra. Javier Esparza ha afirmado que la Comunidad foral "tiene que aprovechar cada litro, cada metro cúbico de agua, y si después de aprovechar todo lo que tenemos nos sobra agua, ningún inconveniente en que otros lo aprovechen". "Desde ese punto de vista hay que ser generoso. Pero Navarra tendría que tener un plan de qué va a hacer con sus recursos hídricos", ha subrayado. El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha asegurado que "siempre somos partidarios de solidarizarnos con todas las comunidades españolas, donde hay una necesidad tiene que estar la solidaridad de todos". A continuación, ha reprochado a UPN que "abandonó la segunda fase del Canal de Navarra". "Por lo tanto, a todos aquellos partidos navarros que por acción u omisión no están apoyando el Canal de Navarra, les decimos que para el Partido Socialista y para este Gobierno el Canal de Navarra, la segunda fase para llevar agua a la Ribera, es prioritario. Donde haya una necesidad para los navarros y las navarras, ahí tiene que estar el Gobierno, con todos los recursos y con toda la potencia para sacar adelante ese proyecto, como ya lo vamos a hacer", ha asegurado. que sepamos no ha habidon inguan petiicón en se sentido, pero es convneiente dejar claro que las ocmpetneicas para esas actuacions no son de nva, son estatales, del a che, que tieneu n plan hidrógolico que detmerina los usos de cada metor *cubico que sicurre por el bero, navara ni aunque quisiera podría enviar camioens desde eugi o tioz, no tendríamos inconviente, El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que "es conveniente dejar claro que, desgraciadamente porque, las competencias para ese tipo de actuaciones no son de Navarra, son competencias estatales, son competencias de la Confederación Hidrológica del Ebro, que tiene un plan hidrológico que determina los usos de cada uno de los metros cúbicos que discurren por el Ebro". "Por lo tanto, Navarra ni aunque quisiera pudiera enviar camiones desde Itoiz o desde Eugi. No sé qué es lo que podríamos hace. Desde luego no tenemos inconveniente, pero insisto, no depende de Navarra", ha señalado. La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha asegurado que su formación siempre ha mostrado "un compromiso claro en cooperar con todas aquellas personas, comunidades, naciones o países, Estados o naciones sin Estado que tuvieran una necesidad". "Desde luego si hubiera una solicitud en este sentido -agua- y se pudiera ayudar a resolver y a paliar la situación, evidentemente que estaríamos absolutamente de acuerdo", ha apuntado. El portavoz del PPN, Javier García, ha destacado que su formación plantea "un pacto nacional del agua para el saneamiento, la depuración y sobre todo la modernización de las diferentes instalaciones e infraestructuras que existen en nuestro país". "El Partido Popular está siempre al servicio de los españoles y por ende al servicio de los catalanes. Pero el problema es que quien se tiene que dedicar a solucionar los problemas de los ciudadanos está dedicado a solucionar más días de poder de su Gobierno", ha afirmado. El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha señalado que "el cambio climático es una realidad innegable y la estamos sufriendo en nuestro día a día, en nuestras ciudades" y sobre la posibilidad de que Navarra fuera solidaria, ha indicado que "en estos momentos, sobre la mesa, no hay ninguna propuesta concreta en ese sentido, pero desde luego que si llegara una propuesta concreta tendríamos que estudiarlo". "Lo que es evidente es que el conjunto de la sociedad, el conjunto de las instituciones, tenemos que concienciarnos de lo importante de trabajar por implementar medidas que vayan en favor de lograr una transición ecológica justa y sostenible y que también vayan orientadas a combatir el cambio climático", ha asegurado