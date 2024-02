Los letrados del Congreso rechazan dan por caída la ley de amnistía y proponen un nuevo dictamen en dos semanas

Los servicios jurídicos del Congreso consideran que, en contra de lo que plantean el PP y Vox, la Ley de Amnistía no decayó la semana pasada tras la segunda votación que tuvo lugar en el Pleno y, en este contexto, apuestan por devolverla a la Comisión de Justicia y dar un plazo de 15 días naturales, que acaba el 21 de febrero, para aprobar un nuevo dictamen sobre el texto. Así consta en el escrito redactado por los letrados de la Cámara, al que ha tenido acceso Europa Press, un documento que no es vinculante y que la Mesa del Congreso tiene previsto analizar en su reunión de este martes. El PP y Vox sostienen que la proposición de Ley de Amnistía decayó el pasado martes porque en la votación de carácter orgánico a la que se tuvo que someter por tener la norma ese rango, fue rechazada por 179 votos, tres por encima de mayoría absoluta. Sin embargo, los letrados rechazan ese argumento alegando que en la votación anterior el dictamen de la comisión había sido respaldado por el Pleno, y por mayoría absoluta, así que defienden que la norma debe regresar a la Comisión de Justicia para una egunda oportunidad, respaldando la decisión anunciada tras la votación por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Además, apuntan que al tramitarse por la vía de urgencia, la comisión contará con 15 días y no con un mes, para emitir un nuevo dictamen. En concreto, plantean que sean 15 días naturales y fijan en el próximo 21 de febrero la fecha tope para un acuerdo. (SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)