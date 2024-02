López Miras considera "idóneo" que C-LM esté en la cumbre sobre financiación, aunque sospecha que "no va a ser posible"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que "sería idóneo" que Castilla-La Mancha participe en la cumbre sobre financiación autonómica que promueven las comunidades peor financiadas, aunque ha dicho que sospecha que esto "no va a ser posible". En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, López Miras ha manifestado que aún está por concretar la fecha de esa reunión, a la que también será invitada, según ha aclarado, Castilla-La Mancha, junto a la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Para el máximo dirigente regional, "si el Gobierno central liderase una cuestión que es tan importante como la financiación, si nos sentase una vez por todas a todas las comunidades autónomas, no tendríamos que estar hablando en los pasillos de Fitur sobre esto". Precisamente sobre aquel encuentro, López Miras ha dicho que "hay cosas que se dijeron y que no han salido a los medios de comunicación" y hoy "tampoco deben aflorar". En cualquier caso, ha aclarado que la conversación fue "distendida y amigable", pues entre él y su homólogo en Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, hay una "relación de cordialidad y afecto" desde hace años. LA CCAA PEOR FINANCIADA López Miras ha indicado que la Región de Murcia es la comunidad autónoma peor financiada de toda España, como lo demuestran "todos los organismos que hacen estudios sobre financiación autonómica". Y es que "cada año el Gobierno de España da a cada murciano 800 euros menos que al resto de los españoles para sanidad, educación o coberturas sociales". "Si nos comparan con la comunidad mejor financiada, también uniprovincial, con menos habitantes que la Región de Murcia, estamos recibiendo más de mil millones de euros menos cada año, por ejemplo. Entonces no vamos a permitir que se pueda hacer esto", ha comentado, para recordar que para ello utilizará "todas las cuestiones judiciales que estén a nuestro alcance". Al hilo, ha hecho referencia al artículo 2 de la Ley Orgánica de Finanzas Autonómicas, que dice que "no puede haber negociaciones bilaterales y lo que también dice es que no se puede cambiar el sistema de ingresos de una comunidad autónoma si supone una discriminación o privilegiar de forma económica y social a un territorio sobre otro". Así, "se estaría incumpliendo la legislación, en segundo lugar porque el modelo de financiación autonómica también se establece en la ley debe bueno pues debe negociarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y luego aprobar por el Congreso de los Diputados", ha manifestado. A juicio de López Miras, "todo esto parece que se lo van a saltar y que van a iniciar una negociación bilateral con Cataluña", algo que, ha aclarado, es "ilegal" y "lo vamos a denunciar en los tribunales de justicia y, por tanto vamos, a reivindicar que se lleve esa negociación donde se tiene que hacer".