López Miras celebra que Cataluña reciba agua de la desaladora de Sagunto pero pide "ir más allá" y aprobar un PHN

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dado la "bienvenida" a que Cataluña disponga de agua de la desaladora de Sagunto (Valencia), pero ha advertido que se trata de una solución "muy excepcional" y ha considerado que "hay que ir más allá" puesto que "hace falta un plan nacional sobre agua". López Miras ha contestado de esta forma en una rueda de prensa al ser preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha asegurado este lunes que Cataluña podrá disponer desde principios de junio del agua de la desalinizadora de Sagunto (Valencia) "si resulta necesario" para garantizar los recursos hídricos ante la sequía. "Yo creo que, en una situación excepcional, pues bienvenidas sean las medidas excepcionales y extraordinarias", según López Miras. "Si hay una parte de España, como Cataluña, que necesita agua, pues hay que llevarle un recurso que es de todos los españoles", tal y como ha defendido el presidente murciano, quien ha señalado que "esto lo dice ya la Constitución". De hecho, ha afirmado que la Constitución "dice que los recursos naturales son de todos los españoles y, por lo tanto, el agua es de todos los españoles". "Si hay que llevarla en barcos, bienvenido sea", ha apostillado. No obstante, ha insistido en que "esto debe ser una solución muy excepcional" porque "el problema va mucho más allá de que haya que llevar de forma extraordinaria barcos a Cataluña". A su juicio, "lo que hace falta es un plan nacional sobre agua". A su parecer, lo que "no tiene ningún sentido" es que "en el mismo informativo, en televisión, en radio o en un periódico, leamos que en Cataluña y en Andalucía se plantean restricciones por la sequía y cómo se están abriendo presas en Castilla y León porque ya no tienen más capacidad para acumular agua o porque los ríos se van a desbordar causando un grave perjuicio para la población". "Lo que se demuestra con esto es que hay reservas hídricas suficientes para atender a las demandas, pero hay que redistribuirlas con un plan de infraestructuras, con un plan hidrológico, con un plan nacional de agua", ha zanjado. En este sentido, ha defendido que "hay que ayudar como sea" a Cataluña, dada la situación "excepcional" en la que se encuentra ahora mismo esa comunidad. "Hay que ayudarles como sea, por supuesto, desde la solidaridad que debe caracterizar a España, entre todos los españoles", ha indicado. Sin embargo, ha considerado que "necesitamos el liderazgo por parte del Gobierno de España para que nos sienten a las 17 comunidades autónomas y aprobemos un plan nacional de agua, un plan hidrológico nacional, un plan con infraestructuras que lleve el agua de donde está en cantidad suficiente a donde no la hay". Ha puesto como ejemplo la situación de las cuencas. "Estamos ahora mismo en la cuenca del Segura con una capacidad del 18% frente a la cuenca del Tajo con una capacidad del 70%", según López Miras, quien considera que "parece lógico que en un mismo país, y habiendo un recurso suficiente para unos españoles, se pueda compartir con otros".