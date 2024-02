Les Corts proyectan un documental de la Embajada de Israel sobre atentados de Hamás con el rechazo de PSPV y Compromís

La sala Vinatea de Les Corts ha acogido este lunes la proyección de un documental de la Embajada de Israel sobre los atentados de Hamás del pasado 7 de octubre a la que solo han asistido algunos diputados de PP y Vox y que se ha llevado a cabo con el rechazo tanto de PSPV como Compromís al considerarlo como un "acto propagandístico". La proyección de este vídeo de 47 minutos se ha realizado en la sala Vinatea del parlamento valenciano, que ha cedido la cámara a petición de la Embajada israelí, con la asistencia de su ministro consejero, Dan Poraz, junto a cuatro diputados del PP y dos de Vox. Ningún representante de los grupos de la oposición (PSPV y Compromís) ha querido visualizar este documental, a cuya proyección no se ha permitido acceder ni a los medios de comunicación ni a los diputados que sí han estado con teléfono móvil, que han tenido que dejarlos fuera después de entrar a la sala. La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, no ha acudido porque tenía que asistir un acto de Vox en Madrid, según fuentes de Presidencia de la cámara autonómica. Al finalizar la proyección, el representante de la Embajada de Israel ha explicado que se trata de "imágenes sin censura de las cámaras GoPro de los terroristas de Hamás que participaron en la masacre del 7 de octubre; la más grande hacia el pueblo judío desde el Holocausto" y que ha indicado que se han proyectado también en otros parlamentos de España como los de Cataluña o Madrid, siempre de forma privada "por respeto a las víctimas". "Nuestro objetivo es que la gente de España entienda contra qué estamos luchando", ha argumentado, y ha añadido que su país debe "poner fin a Hamás en Gaza" porque "dijeron que van a hacer el 7 de octubre otra vez y otra vez hasta que Israel sea destruido". Preguntado por la postura de la Corte Internacional de Justicia, que pidió a Israel que adoptara medidas para garantizar que su ejército no viole la Convención sobre el Genocidio, el diplomático ha sostenido: "Los ciudadanos de Gaza no son nuestros enemigos y el ejército israelí hace todo lo que puede para minimizar el daño para civiles en Gaza". Entre los grupos parlamentarios, la portavoz adjunta del PP Nieves Martínez ha señalado tras la proyección del documental que están dispuestos a "recibir y escuchar a todo el mundo" y que "desconoce" las críticas de la oposición. "No hay que cerrar las puertas a nadie. Todas las voces deben ser escuchadas", ha declarado. Además, han asistido los diputados 'populares' Mª Luisa Gayo, Vicente Betoret y Víctor Soler, este último secretario primero de la Mesa de Les Corts. El síndic de Vox, José Mª Llanos, acompañado por el diputado Joaquín Alés, ha descrito el documental como "un espectáculo realmente macabro" que ha enmarcado en "una guerra absolutamente demoníaca con la que hay que acabar". "Solamente se acabará con Hamás todos unidos, con la fortaleza de Europa y de todas las democracias de Occidente", ha reivindicado, y ha afeado la ausencia de PSPV y Compromís. "CINE PRIVADO" Desde la oposición, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha criticado antes de la proyección que se ceda un espacio de Les Corts como si fuera un "cine privado" cuando "es la casa del pueblo valenciano", además de reprochar que no se les haya convocado "de manera oficial". "Estamos hablando de un genocidio, se está destruyendo todo un pueblo, el palestino, y no tenemos necesidad de ver ningún vídeo para ver la masacre de Hamás, que es deleznable, y saber lo que ha pasado. Lo que queremos es construir paz y no lo que se está haciendo ahora mismo", ha recalcado. Por su parte, fuentes del grupo del PSPV aseguran que solo han tenido constancia de esta proyección a través de una llamada de los servicios de protocolo de Les Corts, que invitaron a su síndic, José Muñoz, y a la diputada Xelo Angulo como integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Consideran, por tanto, que se trata de "un acto propagandístico utilizando políticamente una institución que nos tiene que representar a todos". AYUDA DEL CONSELL A LA UNRWA Por otro lado, el diputado de Vox ha aprovechado para defender su petición de que el Consell retire su ayuda a la agencia de refugiados de Naciones Unidas para los palestinos (UNRWA) ante la investigación interna abierta sobre la posible implicación de algunos de sus empleados en el ataque del 7 de octubre a Israel. "Estamos seguros de que se va a tomar esa medida", ha aseverado, ya que según él hay "bastantes indicios de que están colaborando con el terrorismo". La representante del PP, preguntada por esta postura de su socio de gobierno, ha remarcado que "la ayuda humanitaria está asegurada" y que ve necesario "investigar que el dinero de la contribución de todos los valencianos tenga un fin que corresponde". "Las ayudas de la agencia, como tantas otras de la Generalitat, están en revisión", ha añadido.