La CRTVG acoge este lunes el único debate con la presencia de Rueda, que los candidatos preparan con menos agenda

La Corporación Radio Televisión de Galicia (CRVTG) acoge este lunes, día 5 de febrero, el único debate electoral al que el presidente de la Xunta y candidato popular, Alfonso Rueda, ha confirmado su asistencia. Una cita en la que participarán la líder del BNG, Ana Pontón, el aspirante socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, la candidata de Sumar de Galicia, Marta Lois, y la de Podemos, Isabel Faraldo. Los detalles del encuentro fueron abordados por representantes del PPdeG, BNG, PSdeG, Podemos y Sumar en una reunión que se celebró el pasado 26 de febrero en la sede del ente público en San Marcos (Santiago). Vox se ha quedado fuera pese a los recursos presentados ante las juntas electorales gallega y central. Será a partir de las 21,30 horas y el candidato del PPdeG a la reelección como presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, será el encargado tanto de abrir como de cerrar una cita política que girará en torno a tres bloques. En concreto, serán los siguientes: un primero sobre políticas económicas y presupuestarias, en el que se hablará principalmente de empleo, industria y transición ecológica; un segundo sobre políticas sociales y financiación del bienestar, que incluye educación, sanidad, igualdad y lengua; y un tercero de modelo institucional para hablar de pactos, gobernabilidad y la voz de Galicia en el Estado. El debate no tendrá minuto inicial, sino que arrancará directamente en el primer bloque con la intervención de Rueda. Han sido las tres formaciones con representación en el Parlamento (PPdeG, BNG y PSdeG) las que han escogido, por orden de mayor a menor representación, qué bloques quieren abrir y cerrar. El mismo criterio, sin sorteos, se ha seguido para escoger el atril que ocupará cada candidato. No obstante, el orden del minuto final o 'de oro' está fijado de menor a mayor: Isabel Faraldo (Podemos), Marta Lois (Sumar), José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), Ana Pontón (BNG) y Alfonso Rueda (PPdeG). Este debate a cinco en la Televisión de Galicia es el único que hay cerrado entre los candidatos toda vez que el presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, rechazó participar en los organizados tanto por Radiotelevisión Española (RTVE), como por la Cadena SER, además otros propuestos por diversos medios de comunicación. LOS CANDIDATOS ALIGERAN SU AGENDA Todos los aspirantes a liderar San Caetano han reducido o cancelado su agenda pública de campaña para preparar el debate con sus círculos de confianza. Así, el propio Alfonso Rueda explicó este domingo que, al margen de las tareas que tenga que realizar como presidente, está "obligado por muchísimas razones" a preparar un debate que desearía que fuese visto por "la mayoría" de potenciales electores para escuchar las propuestas de cada candidato o candidata. En sus intervenciones, confía en poder hacer "balance" de cómo ve la Galicia actual, pero sobre todo poner sobre la mesa las propuestas para el futuro. Sin embargo, ha manifestado su temor a que se convierta en "un todos contra uno" --en relación a que todos los representantes de partidos de la izquierda se unan en un ataque común hacia él--. Tras su paso por Lalín, a donde ha participado en la Feira do Cocido, Rueda se ha centrado en preparar el debate. En esta recta final hasta la cita de la noche de este lunes en TVG prevé entrenar con su equipo y, de hecho, ha despejado completamente la agenda de la próxima jornada para poder hacerlo. En todo caso, fuentes de su entorno consultadas por Europa Press han ratificado que lleva "días" preparándose y "estudiando". MANIFESTACIÓN DE SANTIAGO Por su parte, los candidatos de las formaciones de la izquierda en Galicia también han aligerado su agenda tras coincidir en la mañana de este domingo en la manifestación convocada en Santiago de Compostela por la plataforma SOS Sandiade Pública en defensa de la sanidad pública. En primer lugar, la aspirante del BNG a la Xunta, Ana Pontón, que tras la protesta de la sanidad también se ha desplazado a la Feira do Cocido de Lalín, prepara el debate con su equipo de gabinete y una asesoría externa. Pontón, que ha ido reservando huecos en este tiempo y despeja su agenda, tratará de escenificar que hay dos alternativas: o las políticas de Rueda o un cambio presidido por ella, con un proyecto para una Galicia mejor para los gallegos. Por su parte, el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, centra la tarde del domingo y parte del lunes en preparar, con su círculo más cercano de asesores, este evento, tal y como han señalado fuentes socialistas a Europa Press. El socialista, que sí se prevé que tenga un acto público en la mañana del lunes, ha asegurado estar "absolutamente centrado" en el debate y esperando a que "el presidente ausenta" decida también "comparecer y rendir cuentas" en otros. "Nosotros lo que vamos a ofrecer a Galicia en ese debate es un futuro, un futuro mejor, la mejor versión de Galicia frente al legado nefasto de los 15 años de gobierno del PP", ha sostenido. SUMAR Y PODEMOS Por su parte, fuentes de Sumar han trasladado a Europa Press que su candidata, Marta Lois, se está tomando "muy en serio" la preparación del debate al considerar que se trata de un "momento crucial" en la campaña y de una "buena oportunidad" para que la ciudadanía gallega pueda conocer su proyecto. La estrategia de Lois, que prepara el debate con su equipo de comunicación y con los dirigentes de la formación Paulos Carlos y Rocío Núñez, Iñigo Errejón y Guillermo Zapata, pasará por evidenciar que existe una alternativa con las demás fuerzas progresitas y con la premisa clara de que Sumar "no se confunde de adversario". Por último, la presidenciable de Podemos, Isabel Faraldo, también tiene la agenda vacía para centrarse en los preparativos de esta cita política, en la que trabaja junto al equipo que la asesora. Fuentes de Podemos Galicia han señalado que desde que les incluyeron en el debate, Faraldo dedica "como mínimo una hora al día a hacer 'sparring'. Además, dirigentes estatales de la formación la aconsejan de cara al debate.