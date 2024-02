Fiscalía pide más de 3 años de cárcel para el acusado que circuló en sentido contrario, sin carnet y drogado

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman tres años y un mes de prisión y seis de prohibición de conducir para un acusado de circular sin carnet, tras haber consumido cannabis y en sentido contrario por la A-66, donde colisionó frontalmente contra un coche. El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal está presentado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo. El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, nacido en 2002, sobre las 18 horas del día 30 de marzo de 2023, en pleno día y con perfecta visibilidad, circulaba por las calles de Oviedo en un Seat Toledo propiedad de un tercero y para el que no tenía concertado el seguro obligatorio. El acusado conducía el vehículo pese a carecer de permiso de conducir, que no lo tuvo nunca. Debido a que circulaba de forma irregular, con peligro para el resto de los usuarios de las calles, la Policía Local de Oviedo le hizo señales para que se detuviera, señales que el acusado no atendió. Así, continuó circulando a velocidad excesiva y sin respetar la señalización, realizando adelantamientos ilegales, invadiendo la banda contraria de rodaje sin respetar la prioridad de paso, obligando al resto de los usuarios a apartarse de forma brusca para no colisionar con él y subiendo a las aceras y circulando por ellas, haciendo que los peatones, adultos y niños, tuvieran que esquivarlo. El acusado continuó sin parar hasta llegar a la glorieta de Cerdeño. En la misma, pese a existir tres grandes señales verticales indicativas de prohibido el acceso, sin respetarlas, se introdujo en el carril de salida y deceleración de la autovía A-66 y se incorporó a ella circulando en dirección prohibida, pese a la densidad de tráfico que había en la carretera en ese momento. En el trayecto de circulación por la autovía, al desviarse para tratar de evitar empotrarse contra él, resultaron con daños dos vehículos que circulaban correctamente. Al llegar al kilómetro 28, el acusado chocó frontalmente contra un Citroën C4, conducido por su propietario, que circulaba correctamente y no pudo evitar la colisión. A consecuencia del golpe se desprendieron piezas de los vehículos, que se proyectaron contra un Seat León que, conducido por su propietario, circulaba correctamente tras el Citröen C4 y le ocasionaron daños. Tras ocurrir los hechos, llegaron al lugar los agentes de Policía Local de Oviedo que habían seguido su trayectoria desde La Corredoria. Al solicitarle que se identificara, el acusado se opuso violentamente, lo que obligó a los policías a emplear la fuerza necesaria para reducirlo. A consecuencia de la violencia del acusado, un agente resultó con lesiones. En el momento de ser retenido, el acusado presentaba comportamiento agresivo, cara muy enrojecida y sudorosa, ojos llorosos y vidriosos con dilatación pupilar, fuerte olor a cannabis, expresión verbal dificultosa y lentificada. Realizado análisis de sangre y orina en el hospital, dio positivo en consumo de cannabis. El vehículo conducido por el acusado fue intervenido por la Policía Local. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de los delitos de conducción temeraria, en concurso con un delito de conducción bajo influencia de drogas; un delito de conducción sin permiso por no haberlo tenido nunca y un delito de resistencia a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito leve de lesiones. Concurre en el delito de conducción sin permiso la agravante de reincidencia.