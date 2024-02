Feijóo avisa que "sin amnistía no hay legislatura" y cree que Sánchez "cederá en todo", como reformar la LeCrim

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cederá "en todo" lo que le pidan sus socios y estará dispuesto a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y "lo que sea necesario" para lograr el apoyo de Junts a la Ley de Amnistía porque sabe que "sin amnistía no hay legislatura". "Este Gobierno no gestiona, salvo sus intereses. ¿Cuál es el principal problema del Gobierno? Los problemas de Puigdemont. Si Puigdemont se resfría, el Gobierno coge una gripe", ha proclamado Feijóo, que ha denunciado que desde que arrancó la legislatura Pedro Sánchez "solo se ha dedicado a la amnistía". Así se ha pronunciado Feijóo en un mitin en Cangas (Pontevedra) junto al presidente provincial del PP Pontevedra, Luis López. Antes, se dio un paseo por la ciudad de Pontevedra y por la mañana recaló en otro municipio de la provincia, Lalín, donde visitó una explotación agraria acompañado por el consejero de Medio Rural de la Xunta, José González. CAMBIAR LA LECRIM Y "LO QUE SEA NECESARIO" Después de que Sánchez haya abierto la puerta a una reforma de la LeCrim para acotar la instrucción y que Junts acepte la amnistía, Feijóo se ha mostrado convencido de que "Sánchez va a ceder en todo lo que le pidan" porque "sin amnistía no habría investidura" y "sin amnistía no hay legislatura": "Y lo saben muy bien", ha aseverado. Tras la derrota en el Pleno del Congreso la pasada semana con la Ley de Amnistía, Feijóo ha advertido de que Sánchez y el PSOE "siguen preocupados" y por eso "ahora dicen" que van a "cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y "lo que sea necesario" para aprobar la amnistía. El líder del PP ha denunciado que el Ejecutivo solo piense en los "problemas" de Puigdemont y mantenga su "obsesión" con la amnistía para "mantenerse" en Moncloa mientras "los agricultores ven cómo se tiran sus productos en las carreteras francesas", hay "ocho millones de personas en el umbral de pobreza", la "vivienda está más cara que nunca" y los españoles pagan "más impuestos que nunca". EN EL DEBATE "TODOS CONTRA RUEDA" En clave gallega, Feijóo ha anticipado que en el debate televisivo de esta noche van a ver en el plató un "todos contra Rueda", en el que se visualizará que el candidato del PP tiene "proyecto", "equipo" y "programa" frente a otros cuatro candidatos "sin ninguna experiencia" que se presentan con una "mezcla de eslóganes y de insultos". A su entender, se trata de un "multipartito con programas distintos" en el que solo se ponen de acuerdo en una "cláusula": "intentar sumar todos los escaños" para ver si tienen "uno más" que el que gane. Por eso, ha retado a los candidatos del resto de fuerzas a decir en el debate que van a "dejar gobernar" al que gane en las urnas el próximo 18 de febrero. Tras advertir del "lío" que supone un "multipartito de perdedores", ha afirmado que el modelo de Sánchez es "el modelo del lío", el de creer que hay territorios de primera y de segunda y el del "sablazo fiscal" para pagar sus pactos. Por el contrario, ha subrayado que el modelo de Rueda es el de la "estabilidad", la "moderación" y el "sentidiño". Ante la última encuesta del CIS --que solo sitúa al BNG al alza-- Feijóo ha recalcado que a ese sondeo van a responder los gallegos en las urnas con "contundencia", cogiendo la "papeleta del Partido Popular", ya que, según ha dicho, a Galicia le conviene una mayoría contundente con un presidente como Rueda, que tiene experiencia de gobierno durante 15 años.