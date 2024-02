ERC celebra que Sánchez se abra a reformar la LeCrim para aprobar la amnistía "lo antes posible"

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha celebrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abra la puerta a una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para poder aprobar la ley de amnistía "lo antes posible". "Nos parecen bien todas las propuestas que puedan garantizar que se apruebe la ley de amnistía lo antes posible y se pueda aplicar a todas las personas que participaron del 9N, 1-O y las protestas posteriores. Todo lo que nos pueda llevar a aprobar la ley lo antes posible lo valoramos positivamente", ha manifestado este lunes en rueda de prensa. Por ello, ha apelado a todas las formaciones a actuar con responsabilidad, en sus palabras, para disponer de una ley que consideran una herramienta imprescindible "para luchar contra la represión". "El tiempo cuenta y es importante, y hay muchas personas que se juegan mucho, pendientes de entrar a prisión y de llegar a juicio. Necesitamos disponer de la ley, que consiguió un consenso muy amplio", ha reivindicado. Según Sans, no habrá ninguna enmienda que pueda cubrir "las posible ocurrencias futuras de cualquier juez que inventen relatos", y ha defendido la necesidad de disponer de un redactado robusto que pase los filtros del Tribunal Constitucional y de Europa. Tras reivindicar que la ley actual cubre a todos los afectados, ha señalado que sólo haya una formación, en referencia Junts, que afirma lo contrario, motivo por el que considera que deben dar explicaciones al respecto. FISCALÍA DEL SUPREMO También ha calificado de "sentido común" que la Fiscalía del Supremo también se oponga a investigar al expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont por delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. "Es de sentido común decir que no ha habido terrorismo porque no ha habido terrorismo. ¿Qué nos parece? Que es de sentido común, y es el sentido común que debería imperar en el Estado", ha zanjado.