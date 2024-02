De Andrés (PP) cree que aunque no aprueben los PGE Sánchez gobernará hasta las elecciones catalanas

El máximo mandatario del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se arrastrará todo lo que pueda" y, aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, "gobernará hasta las elecciones catalanas". En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el también diputado en el Congreso ha analizado la situación política en el Estado y las próximas elecciones autonómicas gallegas. En este sentido, y cuestionado por la posibilidad de un posible adelanto de las elecciones generales, De Andrés ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se arrastrará todo lo que pueda" y, aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, gobernará sin ello "todo lo que pueda". "Por lo menos hasta las elecciones catalanas, que van a ser las que marquen ya el futuro del gobierno de Sánchez", ha advertido, para añadir que ve "difícil" que el Ejecutivo saque adelante las Cuentas de 2024. En relación a la ley de Amnistía, De Andrés ha defendido que es bueno que "los políticos no se puedan indultar entre sí y no se puedan amnistiar entre sí". "Creo que es una devaluación de la democracia. La democracia española se devalúa cuando tú le das la libertad o la impunidad o le perdonas al que haya estado robando o malversando porque te interesa a ti. Eso devalúa la democracia española y creo que sería bueno que no saliera adelante", ha defendido. GALICIA Cuestionado por las elecciones en Galicia, De Andrés ha advertido que se trata de unos comicios que "todo el mundo da por hecho" que el PP va a ganar "de calle" de tal modo que "la duda" es si obtendrá más o menos de 37 representantes en un Parlamento de 75 escaños. "Eso no se ha visto nunca en Euskadi, una fuerza política que lleva tiempo gobernando y que siga teniendo tanto éxito. Yo creo que vamos a reeditar con toda seguridad un gran éxito electoral", ha valorado, para añadir que no cree que el hecho de que pudiera gobernar el BNG tuviera "influencia" en la política vasca. Por último, ha defendido que Galicia es de las Comunidades Autónomas que han sabido "aprovechar su autonomía" y por eso está entre las regiones que ha crecido en PIB respecto al conjunto, "cosa que no sucede en Euskadi", donde no se ha sabido "aprovechar recursos como el Concierto Económico".