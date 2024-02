Consuelo Ordóñez carga contra Ayuso y el PP: "Nos faltan al respeto"

Madrid, 5 feb (EFE).- La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordónez, ha cargado este lunes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el PP, y ha asegurado que "faltan al respeto" al "excluir" a las víctimas de terrorismo no empadronadas en la región.

La hermana del dirigente del PP de Gipuzkoa asesinado por ETA Gregorio Ordóñez ha comparecido esta tarde en la comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Asamblea de Madrid, a petición del PSOE, en la que ha denunciado "las graves injusticias que estamos sufriendo desde hace un año, que están sufriendo las víctimas de ETA que sufrieron sus atentados en el País Vasco".

A la intervención en comisión de Ordóñez ha respondido el diputado del PP Virgilio Menéndez, quien le ha preguntado si "cree que son más perjudiciales para las víctimas las declaraciones de Ayuso o ver a Otegi sonriendo con el PSOE".

"De verdad, ¿cree usted que muchas víctimas le siguen en esta deriva de insultos que sigue hacia la presidenta de la Comunidad, con sus fobias?", ha agregado.

Ordóñez ha arremetido contra el diputado del PP y ha remarcado: "Yo no insulto a su presidenta nunca. Yo no insulto a nadie. Yo solo denuncio la instrumentalización política de las víctimas, que se utilice a las víctimas para sacar rédito político, con educación y respeto, cosa que usted no tiene".

Al término de la comisión, también el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha cargado contra las palabras de la presidenta de Covite y, en declaraciones trasladadas a los periodistas, ha dicho que "Consuelo Ordóñez se ha dedicado hoy a insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al PP de una manera absolutamente injustificable".

Ha agregado que las "opiniones" de Consuelo Ordónez son "absolutamente minoritarias entre las víctimas y con lo que nos quedamos es con la memoria de su hermano, Gregorio Ordóñez, que ha sido y siempre será para nosotros un referente político imprescindible".

En la red social X, Ordónez ha calificado la comisión de "vergonzosa", y ha remarcado que "nunca" ha vivido una comparecencia parlamentaria "tan desagradable en mi vida, con tanta inquina hacia todo lo que represento, por parte del representante del PP". EFE

