Consuelo Ordóñez carga contra Ayuso por "excluir" a no empadronados de ayudas a víctimas del terrorismo

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del dirigente del PP de Gipuzkoa asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por "excluir" de las ayudas regionales a víctimas no empadronadas en la región en el momento del asesinato, lo que considera un incumplimiento de la Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo. "El motivo de mi presencia en la comisión no es otro que denunciar las graves injusticias que estamos sufriendo desde hace un año, que están sufriendo las víctimas de ETA que sufrieron sus atentados en el País Vasco, y, a consecuencia de los mismos, tuvieron que venirse a Madrid y llevan viviendo en Madrid, pues no sé, cerca de 50 años", ha señalado al inicio de su intervención en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Asamblea de Madrid. Ordóñez ha criticado que, además, el consejero del ramo, Miguel Ángel García Martín, no quiera reunirse con ellos para abordar esta cuestión, algo que solo les ha sucedido con responsables políticos dos veces en 25 años. "Nosotros desde 2019 pedíamos que se modificase esta ley, la peor ley de víctimas del terrorismo que se ha publicado en el territorio nacional", ha subrayado, para a renglón seguido poner el foco en que esta norma era la única en el territorio nacional que exigía el requisito del empadronamiento en el momento de sufrir los atentados. Consideraban que esto es "una barbaridad", "injusto" y "arbitrario" y más teniendo en cuenta que Madrid es la ciudad "que más víctimas del terrorismo tiene en su haber". Por ello, tal y como ha explicado, se promovió una modificación de la ley "que ahora se niegan a aplicar", argumentando que la norma no hay que "entenderla en el sentido literal". "Es un despropósito. Han jugado con mala intención siempre", había denunciado a primera hora de este lunes, en declaraciones a los periodistas, en la madrileña Puerta del Sol. En este sentido, criticó que a la presidenta regional se le llene "la boca siempre" con estar con las víctimas y las utilice "como mercancía" pero estos sean "sus hechos". A su parecer, "se ceba, se ensaña con las víctimas madrileñas de ETA que sufrieron sus atentados en País Vasco, que son las que han pagado las peores consecuencias del terror etarra". Y es que considera que se está haciendo "algo muy grave", que es "negar la aplicación de una ley vigente".