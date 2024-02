Carmen Martín Gaite inspira 'Así hablábamos', una obra que reivindica la conversación

Madrid, 5 feb (EFE).- La escritora Carmen Martín Gaite pasó toda su vida buscando a su interlocutor, alguien con quien poder seguir pensando, escribiendo, imaginando y poder conversar una idea que la compañía de teatro 'La tristura' lleva a la pieza 'Así hablábamos' que estrena el próximo miércoles en el Teatro Valle-Inclán.

A partir del universo de la escritora Carmen Martín Gaite (1925-2000), 'La tristura' compañía formada por Itsaso Arana, Celso Giménez y Violeta Gil ha presentado este lunes la pieza 'Así hablábamos', una obra que produce el Centro Dramático Nacional (CDN) y en la que habita la constante búsqueda de interlocutor.

A Carmen Martín Gaite le obsesionaba el habla de las personas, perseguía sin descanso esa conversación siempre deseada. "Sus personajes buscaban comprensión, buscaban amor, exponían su fragilidad y su fortaleza, trataban de sentirse menos solo", ha señalado Itsaso Arana.

En relación con la figura de Carmen Martín Gaite, la compañía ha destacado que se parecen a ella "en algunas cosas, y eso nos alegra; buscamos siempre, hablamos y escuchamos, intentando generar esa situación sencilla pero trascendente para comprendernos mejor".

La obra, muy musical, aborda la historia de un grupo de jóvenes que se vuelve a encontrar después de un tiempo sin trabajar juntos. ¿Qué sucede cuando alguien muere antes de tiempo? ¿Cómo continúa la vida? ¿Y la noche? ¿Cómo continúa la conversación?.

Ahora, los que se han quedado, tienen tres días para retomar un disco que dejaron por terminar. ¿Pero qué sentido tiene todo esto ya? ¿Cómo asumir que la vida cambia en un instante?.

A veces, solo a veces, en mitad de la noche, alguien empieza un 'beat', otro lo sigue, alguien se ríe, quizás se levantan, y sin saber muy bien cómo, casi sin hablar, todas saben cómo continuar la canción.

En la obra que podrá verse hasta el 24 de marzo, participan los actores Anaïs Doménech, Ede, Teresa Garzón Barla, Gonzalo Herrero, Fernando Jariego, Belén Martí Lluch, Eva Mir y Marcos Úbeda.

"Conocer a Carmen Martín Gaite a través de esta compañía está siendo increíble. Yo no la conocía antes de hacer la audición. Pero descubrir su universo, todo lo que abogaba por la conversación, por encontrar un interlocutor en el otro, es muy bonito, y da un punto de partida muy interesante para esta obra, que habla precisamente de eso", ha dicho Fernando Jariego.

"Además, es una obra tierna, loca, sensible. Con ocho jóvenes que, principalmente, hablan de la muerte, algo que yo no me habría planteado con la edad que tengo. Pero es revelador. Es crear en directo algo que creo que va a sorprender a todo el mundo", ha añadido.

"'Así hablábamos' es una obra energética, vital que estamos trabajado a un ritmo que no se parece al de otras producciones", ha dicho Itsaso Arana, quien ha reconocido que tener 40 años y ver que haces cosas distintas es un regalo: "hemos salido de la zona de confort para bien".

"Es un texto autónomo", ha contado Celso Giménez, quien reconoce que en esta pieza, alrededor de la voz, "hay mucho de homenaje a Martín Gaite". EFE

