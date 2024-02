Canarias espera "un respiro" en la llegada de cayucos tras el viaje de Sánchez y Von der Leyen a Mauritania

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha mostrado este lunes su deseo de que la próxima visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Mauritania suponga un "respiro" en la llegada de cayucos a las islas. En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha indicado que la cooperación al desarrollo "es vital" para regular mejor los flujos migratorios y ante las últimas visitas al país norteafricano y diversos contactos telefónicos, cree que el viaje de Sánchez alumbrará "buenas noticias". En esa línea ha dicho que frenar las salidas de embarcaciones --el 83% de las llegadas a las islas proceden de Mauritania-- ayudará a las personas "que se juegan en la vida" en la ruta migratoria "más peligrosa" del Atlántico. Cabello ha insistido en que el viaje del próximo jueves debe marcar "un punto de inflexión" en la salida de migrantes desde Mauritania y aunque el Gobierno canario no estará presente --las competencias son del Estado-- ha reconocido que el Gobierno central conoce la situación "de primera mano". El portavoz cree que el traslado de las salidas hacia Mauritania se debe a la mayor "presión" que se ejerce ahora en las costas de Marruecos y Senegal y entiende que sería "reprochable" que fuera una táctica negociadora de Mauritania, que va a recibir 200 millones de la UE para tratar de contener la salida de cayucos. Ha advertido de que de continuar el ritmo de llegadas del mes de enero, Canarias casi duplicará los casi 40.000 del año pasado, pues solo en enero han llegado al archipiélago 7.120 personas, con 902 menores. "Las ONG se encuentran sobrepasadas, al borde del colapso porque el ritmo de llegadas es constante, son números sin precedentes", ha indicado. Por ello ha comentado que el Gobierno canario intensifica las "negociaciones" con las comunidades autónomas para efectuar el traslado de los 347 menores pactados en octubre, pues solo Aragón tiene el convenio firmado para derivar a 24. No obstante, ha precisado que la cifra es "insuficiente" dado que solo en el último fin de semana han llegado a Canarias un total de 60. En segundo término ha indicado que se trabaja en la vía de la modificación de la ley del menor bajo la propuesta de Canarias de hacerlo a través de un decreto-ley dado que es la fórmula "más ágil", pero habrá que esperar al menos hasta el 31 de marzo pues todos los ministerios implicados van a recabar datos y fijar posición. ELIMINAR EL TÉRMINO 'MENA' El Gobierno también ha aplazado hasta el próximo lunes la aprobación de la comunicación que se va a remitir al Parlamento de Canarias para su debate porque los servicios jurídicos han solicitado más tiempo para introducir algunos aspectos solicitados por los grupos parlamentarios. En este sentido se ha acordado retirar de los textos el término 'mena' en favor de menores migrantes no acompañados y descartar la creación de un Observatorio Estatal de la Inmigración pues "podría desviar" el debate central, más aún cuando ya hay acuerdo con las comunidades autónomas en torno a indicadores de población y densidad del territorio. Cabello ha admitido que "hay muchos aspectos por perfilar" aún pero el "cambio fundamental" es que muchas leyes no estaban diseñadas para la realidad migratoria de hoy y la tutela efectiva "estaba pensada" para menores locales. "No se trata solo de darles comida y sanidad, hay que hacer integración y darles un proyecto de vida", ha explicado.