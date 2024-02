Bustinduy lamenta intereses "muy fuertes" de la derecha para "descarrilar" la amnistía y no resolver el problema catalán

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado que en España hay intereses "muy fuertes" en los partidos políticos de derechas para hacer descarrilar la tramitación de la ley de amnistía y no solucionar "el problema catalán". "Hay intereses muy fuertes para hacer descarrilar este proceso. Hay fuerzas políticas en España, en la derecha, que no tienen el más mínimo interés en que se solucione el problema catalán", ha indicado este lunes el ministro en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. Según Bustinduy, partidos como el PP tienen un interés electoral y político en mantener el conflicto catalán "en primer plano". "Hay muchos actores que están interviniendo en función de intereses de parte", ha subrayado. Asimismo, Bustinduy advierte "cierta fatiga" respecto a la amnistía, porque cada día surge "un episodio nuevo". Ha insistido, no obstante, en que el Gobierno y sus socios parlamentarios tendrán "responsabilidad" y "altura de miras" para que la medida llegue "a buen puerto".